Фанаты «Ньюкасла» — самые лысеющие в АПЛ

В Англии решили составить рейтинг клубных фанатов, которые страдают от облысения. Первое место заняли болельщики «Ньюкасла».
49 процентов поклонников «сорок» страдают от выпадения волос.
Полностью рейтинг выглядит так:
«Ньюкасл» — 49 %
«Ливерпуль» — 47 %
«Челси» — 42 %
«Тоттенхэм» — 41 %
«Эвертон» — 40 %
«Астон Вилла» — 38 %
«Фулхэм» — 37 %
«Манчестер Юнайтед» — 36 %
«Кристал Пэлас» — 34 %
«Манчестер Сити» — 27 %
«Вест Хэм» — 26 %
«Арсенал» — 26 %
«Шеффилд Юнайтед» — 23 %
«Саутгемптон» — 22 %
«Бернли» — 22 %
«Брайтон» — 21 %
«Лидс» — 20 %
«Вест Бромвич» — 20 %
«Лестер» — 16 %
«Вулверхэмптон» — 16 %
Недавно сообщалось, что болельщики «Ньюкасла» недовольны работой владельца клуба Майка Эшли.