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Фанаты «Ньюкасла» — самые лысеющие в АПЛ

18 мая 2021, 19:55

В Англии решили составить рейтинг клубных фанатов, которые страдают от облысения. Первое место заняли болельщики «Ньюкасла».

49 процентов поклонников «сорок» страдают от выпадения волос.

Полностью рейтинг выглядит так:

«Ньюкасл» — 49 %

«Ливерпуль» — 47 %

«Челси» — 42 %

«Тоттенхэм» — 41 %

«Эвертон» — 40 %

«Астон Вилла» — 38 %

«Фулхэм» — 37 %

«Манчестер Юнайтед» — 36 %

«Кристал Пэлас» — 34 %

«Манчестер Сити» — 27 %

«Вест Хэм» — 26 %

«Арсенал» — 26 %

«Шеффилд Юнайтед» — 23 %

«Саутгемптон» — 22 %

«Бернли» — 22 %

«Брайтон» — 21 %

«Лидс» — 20 %

«Вест Бромвич» — 20 %

«Лестер» — 16 %

«Вулверхэмптон» — 16 %

Недавно сообщалось, что болельщики «Ньюкасла» недовольны работой владельца клуба Майка Эшли.

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galem72
galem72
19 мая в 10:26
Офигенно футбольный рейтинг...
RUONE
RUONE
18 мая в 23:43
ну и кто теперь пенсы?)) шах и мат))
Великий Пуховик
Великий Пуховик
18 мая в 23:30
Может быть сороки выщипывают?
Little Caprice
Little Caprice ответ mihaluch (раскрыть)
18 мая в 22:29
Главное шапочку из фольги надеть - и можно пользоваться. Но, говорят, 5G всё равно пробивает. Надо поскорее все вышки снести, на зло БиллГейтсу...
Triem
Triem
18 мая в 22:14
Давно забыл что от облысения страдают, вот опять напомнили.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
18 мая в 21:32
По идее фанаты Арсенала должны были быть на первом месте с их то командой😀
mihaluch
mihaluch
18 мая в 20:46
Кто мобильниками часто пользуется тот и лысеет.
Gahi
Gahi
18 мая в 20:28
Всё зависит от тренера какой у него имидж, если Ньюкасл возглавит Зинедин Зидан или Хосеп Гвардиола то все болельщики команды сразу изменят в себе быть в печали, и понять на сколько они могут быть счастливы от того что у них в голове, а не на голове. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
18 мая в 20:19
Логики тут абсолютно никакой.
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
18 мая в 20:17
Ради Джонджо Шелви не стоит идти на такие кардинальные шаги, проще купить его в Реал)
Gahi
Gahi ответ ОПС (раскрыть)
18 мая в 20:14
"Что наша жизнь? Игра!" Здоровья Вам, и хорошего настроения. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 мая в 20:09
Бред сивой кобылы...
dimagas2
dimagas2
18 мая в 20:07, ред.
А есть рейтинг самых махнатых?)))
Дима Логинов
Дима Логинов ответ allemz (комментарий удален) (раскрыть)
18 мая в 20:06
Смысла нет, в таком рейтинге Челси всех обставит с большим отрывом...пенсионеры всё-таки.
shlomo
shlomo
18 мая в 20:05
как играют...так и лысеют....
Дима Логинов
Дима Логинов
18 мая в 20:05
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    18 мая в 20:02
    Теперь понятно почему Зидан из Реала уходит и в какую сторону тренировать направляется.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    18 мая в 20:02
    А в России болельщики Спартака самые седеющие
    mphuZ
    mphuZ
    18 мая в 20:02
    Какие только рейтинги не придумают))
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