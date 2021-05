Между болельщиками «Челси» и «Манчестер Сити» произошла драка.

Это случилось в Порту, где завтра состоится финал Лиги чемпионов. Недавно сообщалось, что владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур помог поклонникам «горожан» добраться в Португалию.

Desacatos entre adeptos do Manchester City e do Chelsea no Porto. #UCLfinal pic.twitter.com/CErUI7oQ7a