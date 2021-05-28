ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2021/2022

Алаба: «Я счастлив присоединиться к „Реалу“»

вчера, 22:15

Защитник Давид Алаба прокомментировал подписание контракта с «Реалом».

Я ухожу из особенного клуба в другой особенный клуб. Я действительно счастлив и горд присоединиться к мадридскому «Реалу». После стольких лет в Мюнхене я столкнусь с новым вызовом, и я сделаю все возможное, чтобы продолжить [писать] особую историю клуба.

Я не могу дождаться, когда сыграю свой первый матч в культовой белой футболке перед всеми вами, болельщиками Мадрида. Я уверен, что это путешествие будет успешным. Вместе со всеми мадридистами.

28-летний австрийский футболист присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента по окончании срока действия контракта с «Баварией».

Все новости
Аспиликуэта: «Для победы в ЛЧ „Челси“ нужно показать свой лучший футбол»
Вчера, 20:38 Комментарии7
Тухель — о финале ЛЧ: «Пускай мы всё же аутсайдеры, надеюсь, мы победим»
Вчера, 19:57 Комментарии5
Фернандиньо: «„Ман Сити“ важно совладать с давлением в финале ЛЧ»
Вчера, 18:56 Комментарии6
«Победил — герой. Проиграл — почти неудачник». Де Брюйне — о финале ЛЧ
Вчера, 18:16 Комментарии8
Гвардиола: «Я останусь в „Ман Сити“ независимо от результата финала ЛЧ»
Вчера, 17:39 Комментарии11
Лапорта: «Мы сделали Месси предложение в пределах возможностей „Барсы“»
Вчера, 17:21 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:56
Ктото по грандам ходит,а ктото всю жизнь на задворках играет!
rain07
rain07
вчера в 22:52
Пять серебряников решают)) Клубная честь не про него..
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:44
Вообщем все особенные))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:36
Да все так говорят,когда приходят
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100