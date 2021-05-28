Алаба: «Я счастлив присоединиться к „Реалу“»

Защитник прокомментировал подписание контракта с «Реалом».

Я ухожу из особенного клуба в другой особенный клуб. Я действительно счастлив и горд присоединиться к мадридскому «Реалу». После стольких лет в Мюнхене я столкнусь с новым вызовом, и я сделаю все возможное, чтобы продолжить [писать] особую историю клуба.

Я не могу дождаться, когда сыграю свой первый матч в культовой белой футболке перед всеми вами, болельщиками Мадрида. Я уверен, что это путешествие будет успешным. Вместе со всеми мадридистами.