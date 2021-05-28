Тухель — о финале ЛЧ: «Пускай мы всё же аутсайдеры, надеюсь, мы победим»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Играть против Пепа [Гвардиолы] всегда тяжело. Он создает команды с огромной верой в себя и победным менталитетом. Возможно, это сильнейшая команда Европы или даже мира. В чемпионате отрыв был очень большим, но мы взяли свое на «Уэмбли» и в Манчестере.
Мы прекрасно понимаем, что «Манчестер Сити» — это образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду.
Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду.
Мы провели вместе шесть матчей. Фрэнк [Лэмпард] проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, надеюсь, мы победим.
Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 29 мая.
Пусть победит сильнейший.
Всем здоровья.
Пусть победит сильнейший.
Всем здоровья.