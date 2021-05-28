Тухель — о финале ЛЧ: «Пускай мы всё же аутсайдеры, надеюсь, мы победим»

Главный тренер «Челси» поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Играть против Пепа [Гвардиолы] всегда тяжело. Он создает команды с огромной верой в себя и победным менталитетом. Возможно, это сильнейшая команда Европы или даже мира. В чемпионате отрыв был очень большим, но мы взяли свое на «Уэмбли» и в Манчестере.

Мы прекрасно понимаем, что «Манчестер Сити» — это образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду.

Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду.

Мы провели вместе шесть матчей. Фрэнк [Лэмпард] проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, надеюсь, мы победим.