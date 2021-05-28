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Тухель — о финале ЛЧ: «Пускай мы всё же аутсайдеры, надеюсь, мы победим»

вчера, 19:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси22:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Играть против Пепа [Гвардиолы] всегда тяжело. Он создает команды с огромной верой в себя и победным менталитетом. Возможно, это сильнейшая команда Европы или даже мира. В чемпионате отрыв был очень большим, но мы взяли свое на «Уэмбли» и в Манчестере.

Мы прекрасно понимаем, что «Манчестер Сити» — это образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду.

Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду.

Мы провели вместе шесть матчей. Фрэнк [Лэмпард] проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, надеюсь, мы победим.

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 29 мая.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:22
Надеюсь, Тухель победит! Пусть выбили Реал из гонки, но я за Челси! Будем болеть за синих! За Дрогба, за Лэмпа и за Терри!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:49
Ни кто не верит в победу Челси!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:05, ред.
К концу сезона Челси разыгрался, очень прилично команда смотрелась весной. Думаю, что команды на данный момент имеют равные шансы на победу. Кто меньше будет ошибаться, тот и победит, ну и везение никто не отменял. Ждем упорного матча. Будем надеяться, что этот финал будет интереснее, чем финал ЛЕ.
Пусть победит сильнейший.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:59
Предсказать победителя трудно.
drug01
drug01
вчера в 19:59
Желаем удачи и Победы
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