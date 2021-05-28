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Аспиликуэта: «Для победы в ЛЧ „Челси“ нужно показать свой лучший футбол»

вчера, 20:38
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси22:00 Не начался

Капитан и защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Ребенком ты мечтаешь играть в таких матчах. Я сейчас страшно горд. Надеюсь, после матча буду гордиться еще больше. Это драгоценный шанс. У нас ушло девять лет на то, чтобы вернуться в финал. Важнейший момент. Мы верим в себя. У нас хорошие результаты против топ-команд. Это последний шаг, и мы хотим его сделать.

Надо все оставить на поле, как мы это делали в прошлом, в особенности в больших матчах. Я говорю не только об игроках, я говорю обо всех. Понимаем, что для победы надо показать свой лучший футбол. Это самый важный матч сезона, и мы к нему готовы.

«Челси» всегда бьется за все трофеи. Надо идти вперед шаг за шагом. Мы заняли четвертое место. Совсем не такого результата мы хотели, но вот нам и задача на следующий сезон. Завтра мы можем стать чемпионами Европы. Большой матч. Понимаем, что должны сыграть на своем максимуме.

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 29 мая.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:53
Надо костьми лечь,но победить!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:38
Сити тоже надо приложить
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:21, ред.
Радует что концовку сезона Челси играл лучше и может быть к финалу Лиги Чемпионов они подойдут в своей лучшей форме. Тем более у Челси есть должок перед Ман Сити, и это может стать ещё одним стимулом для победы и взятия реванша. В любом случае это единственный матч который даст ответ на многие вопросы, а может стать толчком для будущих Побед! Завтра Челси несомненно должен выложиться на все сто, а Тухель просто обязан будет стать мотиватором, зарядить команду только на Победу. Ну и конечно как тренер найти слабые места в тактике Ман Сити и предложить Гвардиоле тот футбол и ту схему на игру, которая будет выигрышной! Завтра всё расставит по местам. Будем делать посмотреть! В любом случае ожидается упорный матч, противостояние двух стратегов! Всем приятного просмотра и пусть победит сильнейший Челси! Всем Добра! Болейте только футболом!
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:19
Сезар, АспилиКаТыЭто! Финал ЛЧ!
протон1
протон1
вчера в 21:00
если честно . не верю в победу челси.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:58
Это всех касается...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:41
Надо выложиться до упора
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