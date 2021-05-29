Джо Коул: «„Челси“ купит Лукаку, если он будет доступен по правильной цене»

Бывший полузащитник «Челси» считает, что лондонскому клубу следует приобрести нападающего «Интера» .

Я думаю, что Вернер — качественный игрок, который нужен «Челси», но если Лукаку будет доступен по правильной цене, «Челси» купит его. Лукаку является одним из лучших нападающих в мире, и в этом году каждая команда усилится. Чтобы выиграть титулы, вам нужны сочетания разных типов игроков.