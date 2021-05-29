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Джо Коул: «„Челси“ купит Лукаку, если он будет доступен по правильной цене»

сегодня, 08:55

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул считает, что лондонскому клубу следует приобрести нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Я думаю, что Вернер — качественный игрок, который нужен «Челси», но если Лукаку будет доступен по правильной цене, «Челси» купит его. Лукаку является одним из лучших нападающих в мире, и в этом году каждая команда усилится. Чтобы выиграть титулы, вам нужны сочетания разных типов игроков.

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Все комментарии
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
сегодня в 12:04
Локти грызут)) если бы не раскидывались своими игроками, уже несколько лет атака Челси могла бы выглядеть так -
________Лукаку_______
Азар___Де Брюйне___Салах
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 09:03
Интер явно не усилится в этом году Джон.
Брулин
Брулин
сегодня в 09:02, ред.
Лукаку как бы уже был в Челси:)
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