Холанд ушёл от ответа на вопрос о своём будущем

Нападающий дортмундской «Боруссии» , которым интересуются ведущие клубы Европы, ушёл от ответа на вопрос о возможной смене команды.

Ну, мой контракт действует ещё несколько лет, и у меня хорошие отношения с клубом, так что я предпочту проявить уважение.