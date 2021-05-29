ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2020/2021

Холанд ушёл от ответа на вопрос о своём будущем

сегодня, 07:57

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, которым интересуются ведущие клубы Европы, ушёл от ответа на вопрос о возможной смене команды.

Ну, мой контракт действует ещё несколько лет, и у меня хорошие отношения с клубом, так что я предпочту проявить уважение.

Выход в Лигу чемпионов был большим облегчением. Я большой поклонник этого турнира, и для меня было очень важно квалифицироваться в ЛЧ.

«Боруссия» обыграла «Байер» (3:1) в заключительном туре Бундеслиги и финишировала на 3-м месте. Холанд отметился дублем в этой встрече.

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Все комментарии
swed27
swed27
сегодня в 08:18
Достали парня с его будущем
Elliada
Elliada
сегодня в 08:05
Запросил большую зарплату, вот и останется в Боруссии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:03
Ещё не до конца договорился
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:59
Не надо торопиться...
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