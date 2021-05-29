Холанд ушёл от ответа на вопрос о своём будущем

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, которым интересуются ведущие клубы Европы, ушёл от ответа на вопрос о возможной смене команды.
Ну, мой контракт действует ещё несколько лет, и у меня хорошие отношения с клубом, так что я предпочту проявить уважение.
Выход в Лигу чемпионов был большим облегчением. Я большой поклонник этого турнира, и для меня было очень важно квалифицироваться в ЛЧ.
«Боруссия» обыграла «Байер» (3:1) в заключительном туре Бундеслиги и финишировала на 3-м месте. Холанд отметился дублем в этой встрече.