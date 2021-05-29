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Хамес: «Очень разочарован заявлением сборной Колумбии»

сегодня, 05:20

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес в своем твиттере прокомментировал заявление Колумбийской федерации футбола о том, что 29-летний хавбек был выведен из состава национальной команды в связи с неудовлетворительной физической формой.

На данный момент я нахожусь на заключительной стадии восстановления после травмы. Я потратил на него много времени, чтобы вернуться к полноценным тренировкам. Я был готов помочь сборной уже на седьмой день сборов и принять участие в Кубке Америки.

Вместо этого я с удивлением читаю заявление тренерского штаба о том, что на меня не рассчитывают и желают мне полного выздоровления. Выздоровления, которое уже случилось и ради которого я многим пожертвовал.

Сказанное вызывает у меня глубокое разочарование, потому что игры за сборную очень важны для меня. Отсутствие доверия тренерского штаба причиняет мне огромную боль, поскольку я всегда выкладывался на полную в футболке сборной Колумбии.

Я желаю удачи партнёрам и команде. Я всегда буду поддерживать вас.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:55
Думал по привычке возьмут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:22
А вкалывать на тренировках не пробовал?
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