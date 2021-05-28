Дедушка Мухина рассказал, почему игрок не перешёл в ЦСКА три года назад

Дедушка полузащитника ЦСКА рассказал, почему три года назад сорвался переход игрока в «армейский» клуб.

В 2018 году Максим уже мог перейти в ЦСКА из «Крыльев Советов», но трансфер сорвался. Изначально «Крылья» были готовы продать его, а позже подняли цену. Потом Самара передумала отдавать Максима и заблокировала переход. В этой ситуации агент Максима был на стороне «Крыльев». Странная история.

За ним следили из Москвы — «Локомотив» и «Динамо». Но я был категорически против отправлять его в свободное плавание. Позже «Локомотив» проявил инициативу, предложив интернат. Мы согласились. Он поехал один в Москву и жил в интернате.

К счастью или к сожалению, Макс надолго не задержался в Самаре.