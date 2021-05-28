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Дедушка Мухина рассказал, почему игрок не перешёл в ЦСКА три года назад

вчера, 23:12

Дедушка полузащитника ЦСКА Максима Мухина рассказал, почему три года назад сорвался переход игрока в «армейский» клуб.

В 2018 году Максим уже мог перейти в ЦСКА из «Крыльев Советов», но трансфер сорвался. Изначально «Крылья» были готовы продать его, а позже подняли цену. Потом Самара передумала отдавать Максима и заблокировала переход. В этой ситуации агент Максима был на стороне «Крыльев». Странная история.

За ним следили из Москвы — «Локомотив» и «Динамо». Но я был категорически против отправлять его в свободное плавание. Позже «Локомотив» проявил инициативу, предложив интернат. Мы согласились. Он поехал один в Москву и жил в интернате.

К счастью или к сожалению, Макс надолго не задержался в Самаре.

28 мая «Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 04:19
Мутная какая-то история от дедушки
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:11
Главное что сейчас все сраслось....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:02
У кого только не спрашивают...
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:31
ну а что скажет бабушка мухина?
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:30
Ждём что расскажет бабушка.
1bear
1bear
вчера в 23:17
ну вот,уже дедушки хотят стать агентами
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