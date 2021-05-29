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Геркус: «Как ЦСКА узнал об условиях договора Мухина? Максим сам рассказал»

вчера, 11:53

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что полузащитник Максим Мухин сам раскрыл ЦСКА подробности своего трудового договора с железнодорожниками.

Оправдывая непонятное и нелогичное решение бывшего игрока «Локомотива» Мухина выбрать ЦСКА, Роман Бабаев говорит: «Ситуация для „Локо“ была довольно сложная с учётом условий действующего трудового договора между клубом и игроком».

Перевод на наш с вами язык. У игрока и его агентов была зашита в договоре возможность шантажировать клуб односторонним разрывом договора. Для ЦСКА это был рычаг на переговорах. Вопрос тут: как они узнали об этом условии трудового договора? Это же конфиденциальный документ. И вариант тут один: Мухин и рассказал.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 17:30
А зачем ты мне приводишь мои комментарии? Разве у меня поменялось мнение и я начал говорить обратное?
Мое мнение не изменилось! А вот в чем ты прав я что то понять не могу, в том, что я говорил раньше и продолжаю это же говорить? То тогда да, но зачем мне это пишешь я не пойму никак.
Ну, а Мухин молодец выбрал логичный путь, смотреть еврокубки по телевизору!
Да и переход из клуба, который на данный момент один из сильнейших в стране в команду, которая не попала в еврокубки и ситуация в клубе не предвещает ничего хорошего в ближайшее время, реальная перспектива, проще выиграть конкуренцию.
Для Мухина это наверно лучший вариант, посмотрим на него в следующем сезоне.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:18, ред.
От тебя абсолютно ничего не хочу, просто выражаю свою точку зрения. Насчёт предпочтительности абсолютно не согласен, сейчас вы, завтра мы, мы первый раз опустились так низко за последние 10 лет и если брать эти же 10 лет, то мы гораздо успешнее локо. Мухин выбрал логичный путь, выиграв в деньгах и увидев перспективу.
Почему-то ты выбрал только один эпизод нашего диспута...Вот твои слова:

Ответка от ЦСКА? Ну ладно Тикнизяну есть смысл переходить в Локо, а вот какой Мухину переходить в ЦСКА или Краснодар? Только стал играть в основе Локо, в сборную позвали, следующий сезон в еврокубках, а тут раз и перейти в команду и остаться без еврокубков и особенно как в случае с ЦСКА с туманным будущем.
Тут реально смысла нет... хотя сумма опять же как за Тикнизяна... ну точно ответка от ЦСКА!
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3
Ты везде ищешь свою выгоду, уместную на твой взгляд, но у игроков, команд могут быть свои приоритеты и козыри, не всегда логичные и понятные простым болельщикам.

Вроде я оказался прав?Там и ещё есть...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:11, ред.
Leha-ha50
Мухин ушёл некрасиво из нашего клуба и мы полное право имеем отзываться об этой ситуации так как нам думается!
Кстати Глушакову и особенно то, что он после перехода говорил никогда в Локо не простят, он навсегда остался для нас иудой. Самедов вернулся в свой Спартак и особо к нему претензий не было, а по остальным пусть высказываются из тех клубов откуда уходили.
Заметил высказывание большинства армейцев вначале весны про Мухина и тут раз мнение поменялось на диаметрально противоположное. Объяснение простое тогда он был игроком Локо, сейчас стал игроком ЦСКА, вот и вся любовь.
А многие уже Тикнизяна помоями поливали, говоря "пусть валит бездарность, у нас таких ещё много". Это пока предложение были, а если бы реально ушёл? Или другой ваш талант кинул бы ЦСКА таким же образом как Мухин, вы бы радовались этому?
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 15:08
В этой жизни надо понимать, что никто никому ничем не обязан. Так проще жить. Меньше расстройств и разочарований. Очень часто надо не на доверии всё строить, а подстраховываться от возможных кидал. Хорошо к Локо отношусь, но тут сами прогадали. Это как ЦСКА и Шатов.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:35
    доктоР7
    доктоР7
    вчера в 14:14
    Кота в мешке взяли. Сколько у него матчей за первую команду? Тем более результаты Локо весной не реальной игры команды. Они забили больше, чем должны были, а пропустили меньше того, что должны были. Смотрите статистику.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ SHMEL258 (раскрыть)
    вчера в 14:12
    Так ты сейчас от меня что хочешь?
    По Тикнизяну всё честно, Локо предложил, ЦСКА решили не продовать игрока.
    По Мухину всё сложнее пусть останется на совести армейцев, такой ход, хотя к ним претензий нет, не ЦСКА, так в другой клуб бы ушёл, где просто больше бы дали.
    Если уж сравнивать и выбирать с футбольной точки зрения, то Локо более предпочтительный клуб, как сегодня так и в ближайшем будущем.
    Ещё раз вернёмся к Тикнизяну и Мухину, если по Наиру понятно, он остался у себя в клубе, то переход Максима вообще выпадает из логики. Мухин только после зимней паузы проявил себя, даже был вызван в сборную. Вызов в сборную молодого 19 летнего игрока, который ещё зимой был даже не в основе Локо, можно оправдать только большими авансами, ну или Черчесов в доле (возможно Черчесов тоже имеет с агентов, но это совсем другая история...). Кстати тогда армейцы недоумевали почему какого то Мухина вызвали вместо травмированного Зобнина, а ты вообще выразился пренебрежительно.
    SHMEL
    19.03.2021, 23:52
    Шило на мыло...
    Так, что видишь и твое мнение изменилось, так как он же армейцем стал и Мухин выбрал не логичный путь. Ему надо набираться опыта, бороться за высокие места, играть в еврокубках, а он выбрал деньги.
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 13:22
    Агенты конечно сейчас сильно пудрят мозги молодым. Сердцем я конечно понимаю, что в этом переходе не всё гладко в этическом плане, но как болельщику ЦСКА мне отрадно, что перспективный футболист будет играть в моей команде. Помнится ранее мы вроде дискутировали о переходах Мухина и Тикнизяна, в итоге оба у нас, хотя ты говорил, что у Вас больше на это шансов из за того что вы в еврокубках...
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ SHMEL258 (раскрыть)
    вчера в 13:16
    Так ему и предложили продлить контракт на выгодных условиях, ЦСКА кстати такую же и поставил Мухину. Но тут в дело вступает агент и начинает требовать огромные подъёмные, на что и получил отказ. После этого он сначала сбегал в Спартак, но в Спартаке его походу послали и он решил к армейцам побежать.
    Вы думаете Мухин выбрал ЦСКА сердцем? Он выбрал там где подъёмных больше дали (путь Кокорина).
    Да ты и сам только, что подтвердил, что Мухин с агентами могут кинуть любого ради сиюминутной наживы! Значит это уже не первый случай, уже три года назад начали кидать...
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 13:05
    А что мешало Локо пересмотреть условия и предложить ему более приемлемые условия? Мухин должен был оказаться у нас ещё три года назад, но из за прохиндеев агентов тогда этого не случилось. А вы бьётесь за него и предъявляете претензии как будто это ваш воспитанник... Сами прописывали и заключали контракт, саме не подсуетились когда пошла тема с его переходом, теперь пить Боржоми поздно...
    cska1948
    cska1948
    вчера в 13:03
    Раздули из мухи слона! В Испании про Месси меньше пишут и говорят, чем у нас о Мухине! Да кто он, на сегодня, такой, чтобы столько о нём говорить!?
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 12:50
    я фигею, дзюба лежа на диване и д***ча получает десятки миллионов, а тут все на мухина напали что он захотел вместо нынешней зп получать в 10-20 раз большую зп.
    Кто, кто из вас откажется от варианта роста дохода в х20 раз? поднимите руку
    Может Геркус откажется?))) ахахахах
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:49
    Лично сам Мухин скорее всего не озвучивал ЦСКА, там агент бегал по клубам и предлагал его всем. Точно знаю, что помимо ЦСКА это был московский Спартак.
    Скандальная и непорядочная история! Ещё неизвестно, что из этого выйдет, но походу парень выбирает путь таких как Кокорин, для которых деньги выше футбола!
    К ЦСКА претензий нет, им предложили они купили.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Меня возмущает то, что этот геркус называет решение о переходе парня в ЦСКА "непонятным и не логичным". Логичное оно, или нет покажет время, а случай с игнашевичем показывает, что переходы молодых из Локо в ЦСКА бывают нк только логичным, но и правильными.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 12:29
    Так не надо было мизер платить.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 12:12
    Пора бы успокоится. Захотел перейти и перешел. В Локо игроки тоже не с Луны сваливаются, тоже ведь откуда то приходят. Парень не смог договориться, решил уйти . В чем криминал??? Пора закрыть эту тему.
    Удачи парню в ЦСКА и в сборной.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:55
    Выбрал,на этом остановимся !!!
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