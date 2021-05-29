Геркус: «Как ЦСКА узнал об условиях договора Мухина? Максим сам рассказал»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что полузащитник Максим Мухин сам раскрыл ЦСКА подробности своего трудового договора с железнодорожниками.
Оправдывая непонятное и нелогичное решение бывшего игрока «Локомотива» Мухина выбрать ЦСКА, Роман Бабаев говорит: «Ситуация для „Локо“ была довольно сложная с учётом условий действующего трудового договора между клубом и игроком».
Перевод на наш с вами язык. У игрока и его агентов была зашита в договоре возможность шантажировать клуб односторонним разрывом договора. Для ЦСКА это был рычаг на переговорах. Вопрос тут: как они узнали об этом условии трудового договора? Это же конфиденциальный документ. И вариант тут один: Мухин и рассказал.
Скандальная и непорядочная история! Ещё неизвестно, что из этого выйдет, но походу парень выбирает путь таких как Кокорин, для которых деньги выше футбола!
К ЦСКА претензий нет, им предложили они купили.
Скандальная и непорядочная история! Ещё неизвестно, что из этого выйдет, но походу парень выбирает путь таких как Кокорин, для которых деньги выше футбола!
К ЦСКА претензий нет, им предложили они купили.