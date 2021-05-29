Геркус: «Как ЦСКА узнал об условиях договора Мухина? Максим сам рассказал»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что полузащитник сам раскрыл ЦСКА подробности своего трудового договора с железнодорожниками.

Оправдывая непонятное и нелогичное решение бывшего игрока «Локомотива» Мухина выбрать ЦСКА , Роман Бабаев говорит: «Ситуация для „Локо“ была довольно сложная с учётом условий действующего трудового договора между клубом и игроком».