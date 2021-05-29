Витория: «Выбрал „Спартак“ из-за возможности завоевания трофеев»

Новый главный тренер «Спартака» ответил на вопрос о том, почему принял предложение московского клуба.

Я выбрал «Спартак», потому как здесь есть возможность завоевания трофеев и стремление к этому. Это то, что я понял в первую очередь. Но это не значит, что мы завоюем их. Однако когда ты находишься в клубе с подобной философией, то у тебя появляется больше шансов это сделать.

Также были переговоры с людьми, которые выражали уверенность. В итоге я понял, что это лучшее решение.

Столетие клуба? Это большая ответственность, которая стимулирует и мотивирует. Я очень благодарен за доверие, оказанное людьми, решившими, что я тот самый человек, который должен возглавить команду в этом году. Я собираюсь посвятить себя работе, как делаю всегда.

Многочисленные болельщики — это огромная мотивация, потому что мы живём ради результатов, но также за тем, чтобы делать людей счастливыми.