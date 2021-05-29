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Витория: «Выбрал „Спартак“ из-за возможности завоевания трофеев»

сегодня, 04:48

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о том, почему принял предложение московского клуба.

Я выбрал «Спартак», потому как здесь есть возможность завоевания трофеев и стремление к этому. Это то, что я понял в первую очередь. Но это не значит, что мы завоюем их. Однако когда ты находишься в клубе с подобной философией, то у тебя появляется больше шансов это сделать.

Также были переговоры с людьми, которые выражали уверенность. В итоге я понял, что это лучшее решение.

Столетие клуба? Это большая ответственность, которая стимулирует и мотивирует. Я очень благодарен за доверие, оказанное людьми, решившими, что я тот самый человек, который должен возглавить команду в этом году. Я собираюсь посвятить себя работе, как делаю всегда.

Многочисленные болельщики — это огромная мотивация, потому что мы живём ради результатов, но также за тем, чтобы делать людей счастливыми.

Ранее появилась информация о том, что Витория хочет усилить «Спартак» игроком «Бенфики».

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:26
Похоже ему Федун шепнул: "Ты там тренируй по тихому, а с чемпионством я сам разберусь!"
ceret
ceret
сегодня в 15:22
Пока в РПЛ есть газпром,не видать Спартаку трофеев
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 15:11
Поэтому он и в трансферах не участвует!(Руй)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 14:37
Руй:" У кого там юбилей? Тогда я иду к вам!"
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:10
Из моего коммента следует то, что Кашшаи человек Дюкова и выполнит любую просьбу/приказ своего работодателя.
vlad_vietnam
vlad_vietnam
сегодня в 13:05
Дорогой Руй
В этом году спартак не заявлен на кубок соли
Тебя обманули
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:57
а слышал ли он когда-нибудь название этих трофеев, которые способен завоевать Спартак? о многих из них даже в википедии не пишут
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:53
Из вашего комментария следует только одно: Кашшаи по требованию (просьбе) Дюкова инструктирует арбитров лишь с одной целью - чтобы они принимали решения в пользу "Спартака". Двоякого толкования вашей реплики не усматривается.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:43
Руководитель департамента судейства РФС В.Кашшаи: "Я буду постоянно инструктировать судей, а базовая задача судейского департамента и департамента инспектирования — обеспечение общего информационного пространства и единства трактовок моментов."
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Как видите, Дюкову в "кружок" достаточно собрать только ОДНОГО человека, В.Кашшаи! Но поскольку Дюков ЛИЧНО приглашал В.Кашшаи на работу, то в "кружок" он его давно собрал!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:43, ред.
тяжело ему будет, такое ощущение, что не жёсткий тренер, нам порядок нужен, дисциплина, Илюшу убрать из основы, Маслова - на лавку, пусть тренируется
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:32, ред.
Интересно, как Дюков может повлиять на результаты команд, в том числе "Спартака" ? Разве что собрать всех арбитров в "кружок по интересам" и провести с ними профилактическую беседу с соответствующей повесткой дня. Вы сами - то верите в это?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:28
На вопрос журналиста тренер высказался о большой ответственности в связи с юбилеем клуба. Так вот, когда футболисты выходят на поле, они меньше всего думают о круглой дате. Все их мысли несколько о другом.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:43
Вазон от Канделаки - вполне реальный трофей!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 10:30
    Конфедерат
    Конфедерат
    сегодня в 10:18
    Кубок соли ?
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:28, ред.
    В юбилейном году Спартак может стать чемпионом не потому что Руй гениальный тренер, а потому, что Федун этот вопрос согласует с Дюковым. Других шансов опередить Зенит нет ни только у Спартака , но и у других команд тоже...
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    сегодня в 09:18
    Неужели 7-0 хочет перекрыть?
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:18
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 09:00
      Многие и так не понимают зачем этот чел тут оказался...а он еще добавляет загадочноости ....))
      За титулами он приехал...
      В Спартак...

      Он наверное при выборе тренера покорил Федуна чувством юмора....
      particular
      particular
      сегодня в 08:47, ред.
      В своё время, Эмери тоже так думал... Но вовремя передумал 😉
      Мessi 10
      Мessi 10
      сегодня в 08:40
      Смешная шутка)) у чела явно нет представления куда он попал
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 08:32
      Хитрый Руй под юбилей затесался. Шарит.
      oncha
      oncha
      сегодня в 08:13, ред.
      Даже Руй знает, что в свой юбилей спартак все равно сделают чемпионом.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 08:06
      Написанный ему текст прочитал правильно. Ну а верить, что Руй приедет тренировать Спартак ради трофеев, после того, как отправился на заработки к арабам, как минимум, подозрительно.
      Аксинья
      Аксинья
      сегодня в 07:58
        eleven LC
        eleven LC
        сегодня в 07:54
        ".... завоевания трофеев-каждые 17 лет!
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        сегодня в 07:07
        Помните такой хмурого мужика, который что-то пробормотал, а потом отвернулся и ушел? Так вот он сказал: сказочный дол...кю! Руй ты выбрал не ту команду:)
        valt134
        valt134
        сегодня в 06:09
        Чуть не блеванул. Бабки вскружили голову этому Чуваку. Поёт как соловей...
        ДАША Д
        ДАША Д
        сегодня в 06:04
        Раз пообещал - надо сделать: выиграть титул.
        swed27
        swed27
        сегодня в 05:43
        У нового наставника народного клуба недюженное чувство юмора
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