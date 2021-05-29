Витория: «Выбрал „Спартак“ из-за возможности завоевания трофеев»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о том, почему принял предложение московского клуба.
Я выбрал «Спартак», потому как здесь есть возможность завоевания трофеев и стремление к этому. Это то, что я понял в первую очередь. Но это не значит, что мы завоюем их. Однако когда ты находишься в клубе с подобной философией, то у тебя появляется больше шансов это сделать.
Также были переговоры с людьми, которые выражали уверенность. В итоге я понял, что это лучшее решение.
Столетие клуба? Это большая ответственность, которая стимулирует и мотивирует. Я очень благодарен за доверие, оказанное людьми, решившими, что я тот самый человек, который должен возглавить команду в этом году. Я собираюсь посвятить себя работе, как делаю всегда.
Многочисленные болельщики — это огромная мотивация, потому что мы живём ради результатов, но также за тем, чтобы делать людей счастливыми.
Ранее появилась информация о том, что Витория хочет усилить «Спартак» игроком «Бенфики».
В этом году спартак не заявлен на кубок соли
Тебя обманули
В этом году спартак не заявлен на кубок соли
Тебя обманули
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Как видите, Дюкову в "кружок" достаточно собрать только ОДНОГО человека, В.Кашшаи! Но поскольку Дюков ЛИЧНО приглашал В.Кашшаи на работу, то в "кружок" он его давно собрал!
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Как видите, Дюкову в "кружок" достаточно собрать только ОДНОГО человека, В.Кашшаи! Но поскольку Дюков ЛИЧНО приглашал В.Кашшаи на работу, то в "кружок" он его давно собрал!
Шутили беззаботно и чпокались взасос
Но тут пришла реальность и появился Руй
И по законам пьесы принёс на блюде куй
Шутили беззаботно и чпокались взасос
Но тут пришла реальность и появился Руй
И по законам пьесы принёс на блюде куй
За титулами он приехал...
В Спартак...
Он наверное при выборе тренера покорил Федуна чувством юмора....
За титулами он приехал...
В Спартак...
Он наверное при выборе тренера покорил Федуна чувством юмора....
Не трофей а толстый ...
Не трофей а толстый ...