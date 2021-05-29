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Клопп — лучший тренер Английской Премьер-Лиги в мае

вчера, 14:20

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам мая. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В этом месяце «Ливерпуль» выиграл пять из пяти матчей, что позволило команде занять третье место и выйти в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:44
Заслуженно! Респект Юргену!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:50
В мае Клопп действительно заслужил награду. Его команда совершила невероятный прыжок на третье место и завоевала место в ЛЧ. А ведь прилично отставали . Учитывая проблемы с защитой на протяжении всего сезона, думаю, что для Ливерпуля это приемлемый результат.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:40
Точно, я чуть притормозил . Спасибо ✌
allemz
allemz ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:37
Тренер месяца, а не всего сезона
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:36
Для меня это не однозначное решение.
Ливерпуль стал третьим набрав 69 очей.
Ман Юнайтед стал вторым, набрав - 74 очка
Ман Сити стал первым , набрав - 86 очей.
И где логика такого решения ???
swed27
swed27
вчера в 14:30
Браво Юрген Ждем нового сезона
allemz
allemz
вчера в 14:29
Заслуженно.
Да, сезон неоднозначный выдался, дал стретфордцам в этом сезоне почувствовать себя людьми, но со следующего сезона им придется снова копошиться в родной стези.
В целом по сезону будет как прежде - МС и Ливерпуль на гоночной трассе, ну и может Челси еще подтянется
David Young
David Young
вчера в 14:21
Заслуженная награда.
drug01
drug01
вчера в 14:20
Молодец так держать
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