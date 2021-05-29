Клопп — лучший тренер Английской Премьер-Лиги в мае

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам мая. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
В этом месяце «Ливерпуль» выиграл пять из пяти матчей, что позволило команде занять третье место и выйти в Лигу чемпионов.
✅ Played 5— Premier League (@premierleague) May 29, 2021
✅ Won 5
Jurgen Klopp is @BarclaysFooty's Manager of the Month for May after @LFC's faultless end to the #PL season 🔴#PLAwards pic.twitter.com/JLckWJ8Nmc
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Ливерпуль стал третьим набрав 69 очей.
Ман Юнайтед стал вторым, набрав - 74 очка
Ман Сити стал первым , набрав - 86 очей.
И где логика такого решения ???
Ливерпуль стал третьим набрав 69 очей.
Ман Юнайтед стал вторым, набрав - 74 очка
Ман Сити стал первым , набрав - 86 очей.
И где логика такого решения ???
Да, сезон неоднозначный выдался, дал стретфордцам в этом сезоне почувствовать себя людьми, но со следующего сезона им придется снова копошиться в родной стези.
В целом по сезону будет как прежде - МС и Ливерпуль на гоночной трассе, ну и может Челси еще подтянется
Да, сезон неоднозначный выдался, дал стретфордцам в этом сезоне почувствовать себя людьми, но со следующего сезона им придется снова копошиться в родной стези.
В целом по сезону будет как прежде - МС и Ливерпуль на гоночной трассе, ну и может Челси еще подтянется