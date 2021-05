Клопп — лучший тренер Английской Премьер-Лиги в мае

Главный тренер «Ливерпуля» признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам мая. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ .

В этом месяце «Ливерпуль» выиграл пять из пяти матчей, что позволило команде занять третье место и выйти в Лигу чемпионов.