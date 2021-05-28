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Кабелла признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам сезона

вчера, 17:31

«Краснодар» на официальном сайте объявил итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в сезоне-2020/2021.

Лучшим игроком минувшего сезона в составе краснодарского клуба был признан полузащитник Реми Кабелла. Французский хавбек сыграл в 32 матчах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами. Ранее корсиканец уже признавался лучшим в сентябре прошлого года.

Второй — бразильский защитник Кайо (18,96% голосов). В последнем туре Тинькофф Российской Премьер-Лиги центральный защитник отметился дебютным забитым мячом за «быков», а суммарно выходил на поле 34 раза (в 32 играх — с первых минут).

На третьей строчке — Вандерсон (15,65%). В прошедшем сезоне он провёл 29 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами. Болельщики признали хавбека лучшим в составе «Краснодара» в мае.

Ранее Кабелла попал в символическую сборную сезона РПЛ по версии WhoScored.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:29
Поздравляю игрока Краснодара
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:47
Кабелла явно выделялся!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:59
Я бы поспорил...
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:57
Парню тоже приятно..
Письмо маме отправит во Францию.
Всё семейство в ресторане "БАСТИЛИЯ" отметит это дело...
ermak6848
ermak6848 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 17:55
Это массажист команды
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:32
Не знаю такого
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