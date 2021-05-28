Кабелла признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам сезона

«Краснодар» на официальном сайте объявил итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в сезоне-2020/2021.
Лучшим игроком минувшего сезона в составе краснодарского клуба был признан полузащитник Реми Кабелла. Французский хавбек сыграл в 32 матчах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами. Ранее корсиканец уже признавался лучшим в сентябре прошлого года.
Второй — бразильский защитник Кайо (18,96% голосов). В последнем туре Тинькофф Российской Премьер-Лиги центральный защитник отметился дебютным забитым мячом за «быков», а суммарно выходил на поле 34 раза (в 32 играх — с первых минут).
На третьей строчке — Вандерсон (15,65%). В прошедшем сезоне он провёл 29 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами. Болельщики признали хавбека лучшим в составе «Краснодара» в мае.
Ранее Кабелла попал в символическую сборную сезона РПЛ по версии WhoScored.
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