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«Зенит» стал обладателем премии Liga Fair Play по итогам сезона 2020/21

вчера, 18:00

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что «Зенит» стал лауреатом премии Liga Fair Play по итогам завершившегося сезона.

Основная цель премии — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле. Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за отчётный период. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, жёлтые и красные карточки. Команда, набравшая наибольшую среднюю итоговую оценку по результатам 30 туров сезона Российской Премьер-Лиги, получает итоговую премию Liga Fair Play.

«Зенит» стал обладателем премии Liga Fair Play по итогам сезона 2020/21

Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона в Российской Премьер-Лиге, а форвард питерского клуба Сердар Азмунлучшим игроком сезона.

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Источник: Твиттер РПЛ
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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 19:53
С учетом перевода этого термина на русский язык "Честная игра", можно предположить, что в РФС совсем все плохо. А когда вспомнишь, что во главе РФС "газпромовский дядя" Дюков, то понимаешь, что у Зенита всегда все будет "хорошо".
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 18:59
Как команда в которой Дзюба может продвигать фэйр плей? Это гн... постоянно проявляет неуважение к соперникам. А ещё от фк Зенита было пропаганда гомосексуализма.
Вы серьёзно???
Futurista
Futurista ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 18:34
Анекдот некорректный...тот кто взятку взял тоже коррупционер)...а судьи кто тогда?)...
pomor45
pomor45
вчера в 18:17
Делегат от УЕФА, или РФС?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 18:13
Что-то старый анекдот вспомнился:

- Слышал, Россия заняла 2 место по уровню коррупции?
- А почему только второе?
- Потому что дали взятку, чтобы не быть на первом.
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