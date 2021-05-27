«Зенит» стал обладателем премии Liga Fair Play по итогам сезона 2020/21

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вчера, 18:00

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что «Зенит» стал лауреатом премии Liga Fair Play по итогам завершившегося сезона.

Основная цель премии — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле. Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за отчётный период. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, жёлтые и красные карточки. Команда, набравшая наибольшую среднюю итоговую оценку по результатам 30 туров сезона Российской Премьер-Лиги, получает итоговую премию Liga Fair Play.

Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона в Российской Премьер-Лиге, а форвард питерского клуба Сердар Азмун — лучшим игроком сезона.