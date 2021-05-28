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Эджуке впервые признан игроком месяца в ЦСКА

вчера, 18:35

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке признан лучшим игроком «армейской» команды по итогам мая.

Нигерийский хавбек был признан болельщиками игроком месяца впервые в сезоне. По итогам опроса он набрал 53% голосов.

В мае Эджуке сыграл в трех матчах и забил два гола.

Второе место в голосовании занял Алан Дзагоев, третье – Марио Фернандес.

Ранее лучшего игрока по итогам сезона определили в «Краснодаре».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:12, ред.
Такие неординарные футболисты украшают любой чемпионат. Нам повезло, что Эджуке играет в России. Он получает удовольствие, выходя на поле, и мы получаем удовольствие, глядя на его игру. Импонирует, что "свой" футбол он показывает в каждом матче, несмотря на соперника, которого он просто не замечает. Я уверен, что и в следующем сезоне он будет радовать нас своим футболом.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:38
И никакого расизма.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:37
Молодец Эджуке...заслуженная награда.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:28
Парень похоже хорошо обучаем, прогресс в игре неоспорим. Пожелаем ему в новом сезоне не сбавлять в результативности. Удачи,
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:00
Негритёнок обставил сборников...
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:58
О принятии решения это просто крах . А так я думаю это попровимо . В остальном у парня есть скорость, дриблинг и с ударом вроде все нормально.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:52, ред.
Парень явно прибавил к концу сезона. Очень полезно отыграл весной. Меньше стал заигрываться, но иногда все же передерживает мяч. Но парню всего 23 года и есть куда расти. Дриблинг у него просто потрясающий, резкий, сам по себе парень очень подвижный, неплох и в отборе. Будем надеяться, что в следующем сезоне будет более продуктивен, все для этого есть.
Удачи парню в следующем сезоне и главное - без травм.
Всем здоровья.
LOpp
LOpp
вчера в 18:49
На безрыбье и ... Эджуке футболист.
Futurista
Futurista
вчера в 18:48
Нулевой бегунок этот Эджуке...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:46
Парень мне нравится своим оптимизмом, не унывает, не расстраивается при неудачной обводке и продолжает свою линию игры. Ему бы пас поставить и побыстрее принимать решения ( либо бить, либо пасовать) и будет игрок очень сильный. Считаю удачным его трансфер. Остальные не очень. Разве что Зайнутдинов, но с ним непонятно в плане амплуа.
cska59
cska59
вчера в 18:44
Справедливо, хорошо в последних матчах смотрелся.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:38
Ну когда-то это должно было случится !!!
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