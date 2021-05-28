Эджуке впервые признан игроком месяца в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке признан лучшим игроком «армейской» команды по итогам мая.
Нигерийский хавбек был признан болельщиками игроком месяца впервые в сезоне. По итогам опроса он набрал 53% голосов.
В мае Эджуке сыграл в трех матчах и забил два гола.
Второе место в голосовании занял Алан Дзагоев, третье – Марио Фернандес.
Ранее лучшего игрока по итогам сезона определили в «Краснодаре».
Удачи парню в следующем сезоне и главное - без травм.
Всем здоровья.
Удачи парню в следующем сезоне и главное - без травм.
Всем здоровья.