Эджуке впервые признан игроком месяца в ЦСКА

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вчера, 18:35

Полузащитник ЦСКА признан лучшим игроком «армейской» команды по итогам мая.

Нигерийский хавбек был признан болельщиками игроком месяца впервые в сезоне. По итогам опроса он набрал 53% голосов.

В мае Эджуке сыграл в трех матчах и забил два гола.

Второе место в голосовании занял Алан Дзагоев, третье – Марио Фернандес.

Ранее лучшего игрока по итогам сезона определили в «Краснодаре».