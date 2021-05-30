Т. Силва: «Если бы не Лэмпард, то меня бы не было в „Челси“»

Защитник «Челси» Тиаго Силва похвалил бывшего наставника команды Фрэнка Лэмпарда.
Если бы не Лэмпард, то меня бы не было здесь. Сейчас я очень счастлив. Надеюсь, что Лэмпард тоже будет счастлив.
Защитник «Челси» Тиаго Силва похвалил бывшего наставника команды Фрэнка Лэмпарда.
Если бы не Лэмпард, то меня бы не было здесь. Сейчас я очень счастлив. Надеюсь, что Лэмпард тоже будет счастлив.
Комплект на 40 медалей выделяется фк Челси, а уже внутри клуба эти медали распределяются.
Комплект на 40 медалей выделяется фк Челси, а уже внутри клуба эти медали распределяются.