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Т. Силва: «Если бы не Лэмпард, то меня бы не было в „Челси“»

вчера, 17:51

Защитник «Челси» Тиаго Силва похвалил бывшего наставника команды Фрэнка Лэмпарда.

Если бы не Лэмпард, то меня бы не было здесь. Сейчас я очень счастлив. Надеюсь, что Лэмпард тоже будет счастлив.

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Все комментарии
Islam0500
Islam0500
вчера в 22:46
Очень рад за Силву, что хотя бы на закате карьеры выиграл по настоящему большой трофей. А то было бы обидно, если бы игрок его уровня остался без больших достижений. Раз уж вспомнили про Лэмпарда, то очень жаль, что вместе с ним целый ряд молодых тренеров, которые в прошлом были великими игроками (Лэмпард, Анри, Пирло и т д ) провалились на новом поприще. Увы, но не всем дано стать Гвардиолами и Зиданами.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:20
УЕФА не могло выдать медаль Лэмпарду, у вас неправильная информация. Что бы вы понимали, УЕФА даже Абрамовичу или Тухелю с Сесар Аспиликуэтой или любому другому игроку и сотруднику Челси не выделяет медали.
Комплект на 40 медалей выделяется фк Челси, а уже внутри клуба эти медали распределяются.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:53
Для Лэмпарда медаль выдана от УЕФА...но примет ли, это вопрос.
Ozabot
Ozabot
вчера в 20:07
Ну, Фрэнк весь состав и собрал на сотни миллионов, просто опыта не хватило превратить эту толпу в команду.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:16
Ну тогда значит Лемпарду стоит уделить премиальных !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:16
Дай ему кубок на сутки,пусть пофоткается!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:11
Вклад Фрэнка в победу тоже есть
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:10
Сначала сами слили Лемпарда, а теперь дифирамбы ему поют. Лучше бы ты вообще ничего не говорил.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:59
Помог ему Френк
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:56
Отдай ему свою медаль!
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