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Президент ПСЖ: «Суперлига не защищала интересы болельщиков»

сегодня, 14:50

Президент ПСЖ и новый глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал идею создания Суперлиги.

Футбол существует много лет, Суперлига на самом деле не защищала интересы болельщиков. Изменения можно обсуждать, но не нарушать традицию, по которой любая команда может достичь своей мечты. У всех команд должна быть возможность в один прекрасный день участвовать в самом главном соревновании под эгидой УЕФА — Лиге чемпионов.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 15:34
Зачем ПСЖ суперлига , если есть чемпионат Франции .
Взрослый дядька играет с детьми .
Байкал-38
Байкал-38 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 15:11
Тогда надо Реал, Барсу, Баварию, МС и все остальные клубы обязать, что бы они не тратили больше других. Кстати, а больше других это как вычислить?
К примеру Андрей Чайка владелец фк «Чайка» из Песчанокопского как то заявил: «Моя цель — Лига чемпионов. Друзья крутили пальцем у виска, а теперь уже задумываются».
Так давайте прикажем всем клубам тратить не больше фк «Чайки».
Это везде так, у кого деньги есть тот и тратит, как в футболе, так и в жизни.
Сам посуди если Ротор скажет Спартаку не третье на трансферы больше нас, мы тоже хотим играть в ЛЧ. Что им Федун ответит? Думаю это даже не печатное.
Но деньги это ещё не всё в футболе, тот же ПСЖ и МС вкладываются, а ЛЧ так и не могут выиграть. А более бедные иногда проходят богатых. А вообще романтика давно уже осталась в прошлом, бизнес и тонкий расчёт.
juvenale
juvenale
сегодня в 15:11
хахах говорит тот, кто входит в совет уефа,на делишки которого закрыли глаза(ффп) и подарили чемпионат в Катаре
ДСА
ДСА
сегодня в 15:10
Но денег могли много заработать.
3_DEIVID
3_DEIVID
сегодня в 14:57, ред.
Тогда у всех команд Лиги 1 должна быть возможность выиграть данный турнир. И не только тогда, когда ПСЖ в кризисе. Вкладывайте в трансферы не более соперников.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:57
Как выяснилось она даже себя защитить не смогла, не говоря уже о болельщиках и игроках!
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