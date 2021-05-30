Президент ПСЖ: «Суперлига не защищала интересы болельщиков»

Президент ПСЖ и новый глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал идею создания Суперлиги.

Футбол существует много лет, Суперлига на самом деле не защищала интересы болельщиков. Изменения можно обсуждать, но не нарушать традицию, по которой любая команда может достичь своей мечты. У всех команд должна быть возможность в один прекрасный день участвовать в самом главном соревновании под эгидой УЕФА — Лиге чемпионов.