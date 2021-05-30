Президент ПСЖ: «Суперлига не защищала интересы болельщиков»

Президент ПСЖ и новый глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал идею создания Суперлиги.
Футбол существует много лет, Суперлига на самом деле не защищала интересы болельщиков. Изменения можно обсуждать, но не нарушать традицию, по которой любая команда может достичь своей мечты. У всех команд должна быть возможность в один прекрасный день участвовать в самом главном соревновании под эгидой УЕФА — Лиге чемпионов.
Взрослый дядька играет с детьми .
Взрослый дядька играет с детьми .
К примеру Андрей Чайка владелец фк «Чайка» из Песчанокопского как то заявил: «Моя цель — Лига чемпионов. Друзья крутили пальцем у виска, а теперь уже задумываются».
Так давайте прикажем всем клубам тратить не больше фк «Чайки».
Это везде так, у кого деньги есть тот и тратит, как в футболе, так и в жизни.
Сам посуди если Ротор скажет Спартаку не третье на трансферы больше нас, мы тоже хотим играть в ЛЧ. Что им Федун ответит? Думаю это даже не печатное.
Но деньги это ещё не всё в футболе, тот же ПСЖ и МС вкладываются, а ЛЧ так и не могут выиграть. А более бедные иногда проходят богатых. А вообще романтика давно уже осталась в прошлом, бизнес и тонкий расчёт.
К примеру Андрей Чайка владелец фк «Чайка» из Песчанокопского как то заявил: «Моя цель — Лига чемпионов. Друзья крутили пальцем у виска, а теперь уже задумываются».
Так давайте прикажем всем клубам тратить не больше фк «Чайки».
Это везде так, у кого деньги есть тот и тратит, как в футболе, так и в жизни.
Сам посуди если Ротор скажет Спартаку не третье на трансферы больше нас, мы тоже хотим играть в ЛЧ. Что им Федун ответит? Думаю это даже не печатное.
Но деньги это ещё не всё в футболе, тот же ПСЖ и МС вкладываются, а ЛЧ так и не могут выиграть. А более бедные иногда проходят богатых. А вообще романтика давно уже осталась в прошлом, бизнес и тонкий расчёт.