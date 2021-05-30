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Каррагер: «Канте будут называть величайшим полузащитником в истории АПЛ»

сегодня, 15:02
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал игру полузащитника «Челси» Нголо Канте в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

Перед игрой мы все думали, что «Манчестер Сити» выиграет, потому что их команда лучше. Но Канте был единственным игроком «Челси», который, как мы думали, играет на уровне «Манчестер Сити».

Это парень, который перешел в Премьер-Лигу и в своём первом сезоне выиграл титул с «Лестером». Он также выиграл с «Челси» чемпионат, Кубок Англии, чемпионат мира со сборной Франции, а теперь и Лигу чемпионов.

Когда Канте закончит карьеру, я думаю, его будут называть одним из величайших игроков или полузащитников в истории Премьер-Лиги.

Мы говорим, что роли опорного полузащитника принадлежит фамилия Макелеле, но позже мы начнём называть её ролью Канте, когда он закончит карьеру. Он был выдающимся и по праву лучшим игроком матча.

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Comentarios
сегодня в 15:11
Второй Есськн
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:06
Его уже так называют!
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