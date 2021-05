Бывший наставник «Монако» вошел в тренерский штаб сборной Бельгии.

Отмечается, что стороны заключили соглашение на время Евро-2020. Анри уже работал на этой должности с 2016 по 2018 год.

Unfinished business. We welcome back Thierry Henry in the staff for #EURO2020! 🤝🇧🇪 pic.twitter.com/ocOWct2JMi