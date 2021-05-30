У «Лиона» новый тренер. Знаком с Францией, вдохновляется Гвардиолой и ставит атакующий футбол

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вчера, 15:39

«Лиону» не понадобилось много времени на поиск нового наставника.

Неожиданные расставания

Сразу после окончания сезона во Франции случились две тренерские отставки. Причем достаточно неожиданные и по желанию самих наставников. Конечно, самым большим сюрпризом стал уход с поста главного тренера «Лилля» Кристофа Гальтье, который сенсационно сделал этот клуб чемпионом Франции.

Видимо, понимал, что уже достиг потолка, а следующий опыт будет неизменно хуже. Ведь какого-то финансового рекордного вливания от «Лилля» ждать не стоит, скорее даже наоборот – растащат всех звезд, распродадут. И опережать ПСЖ на постоянной основе не получится. Словом, ушел на пике.

Также о своем уходе сразу после окончания последнего тура заявил главный тренер «Лиона» Руди Гарсия. К нему претензий было не так и много, хотя в сумасшедшем финальном затяжном спурте, где помимо лионцев участвовали «Лилль», ПСЖ и «Монако», именно «Лион» оказался в отстающих и стал четвертым, не сумев пробиться даже в квалификацию Лиги чемпионов.

Формально задача не была выполнена. Но игровая, содержательная часть футбола «Лиона» оставляла приятное впечатление, а места в первой четверке в итоге могли распределиться как угодно – слишком все там плотно было. Зато Гарсия в прошлом году «Лион» до полуфинала Лиги чемпионов довел. И игру команда показывала не стыдную. Но тренер тоже сам принял такое решение, обсудив все с руководством клуба.

«Лиону» не понадобилось много времени на поиск нового наставника. И клуб уже представил 57-летнего специалиста из Нидерландов Петера Боша, контракт с которым подписан на два года. При первой оценке назначения в глаза бросаются несколько нюансов.

Знаком с Францией

Большую часть своей длительной игровой карьеры, которая завершилась в 1999 году, Бош провел в родных Нидерландах, но были визиты и за границу. В частности, поиграл в Японии, в Германии и во Франции. Во французском «Тулоне» Бош играл с 1988 по 1991 год под руководством известного ветерана тренерского цеха Роллана Курбиса. Там полузащитник Бош оттачивал свою универсальность и уже тогда проявлял задатки будущего тренера, если верить Курбису:

Меня совсем не удивило, что он стал качественным тренером. У него был не только голос игрока. Вопросы, которые он задавал, дискуссии, в которых участвовал, не вызывали сомнения. Он вставал на позицию тренера, умел уже тогда задавать правильные вопросы, четко выражать свои мысли. Например, глобально рассуждал, в какой момент и какой интенсивности нужно применить прессинг. Игроки обычно о таком не думают. У меня была долгая тренерская карьера на высоком уровне. Многие из моих футболистов стали тренерами. От некоторых я этого совсем не ожидал, например, от Зидана, но в случае с Бошем был уверен.

Но это лишь один штрих к образу Боша в целом. Для «Лиона» же хорошо, что Петер говорит по-французски. Курбис утверждает, что уже через полгода в «Тулоне» Бош отлично владел французским. В этом клубе очень важна данная особенность, здесь почти всегда опирались на франкоязычных тренеров.

Во многом еще и потому, что тренер в «Лионе» постоянно контактирует с президентом Жаном-Мишелем Оласом, который любит поболтать о том, о сем, разумеется, на французском, причем весьма неформально. Знание языка для поддержания здорового баланса и атмосферы в «Лионе» крайне важно для всего персонала.

Еще одно знание Франции касается непосредственно «Лиона», правда, у самих лионцев воспоминания не очень приятные. В 2017 году Бош во главе «Аякса» выбил «Лион» из Лиги Европы, причем на стадии полуфинала. Амстердамцы разгромили «Лион» в первом матче со счетом 4:1, а во втором уступили 1:3, но протиснулись в финал. А там проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:2). Но противостояние «Аякса» и «Лиона» в том розыгрыше было одним из самых ярких. Во многом еще и потому, что они имели схожие характеристики игры. И это – еще один штрих.

Стилистическое сходство

Бош никогда не скрывал, что вдохновлялся в своей работе Кройффом и Гвардиолой. Это приверженец сугубо атакующей игры, основанной на владении мячом и высокой интенсивности, о чем рассказывал еще в 2015 году, когда тренировал «Витесс»:

Я пытаюсь не только побеждать, но и впечатлять людей. Думаю, болельщики ждут, чтобы их команда владела мячом, создавала много моментов и забивала много голов. Мы должны уверенно контролировать мяч, а когда его теряем, применяем правило пяти секунд. То есть каждый игрок должен убедиться, что в течение пяти секунд после потери мяч должен вернуться благодаря немедленному прессингу.

«Лиону» такая философия подходит как нельзя лучше, ведь при любых тренерах эта команда нацелена на атаку и острый динамичный футбол. И печально, когда позиция тренера и дух команды противоречат друг другу. В данном случае у «Лиона» и Боша все сходится. Кроме того, Петер часто полагается на молодых игроков, не стесняется доверять клубным воспитанникам, а таких талантов у «Лиона» полно – это тоже часть философии клуба. И тут совпали.

Неудачный опыт

Несмотря на безусловный талант, интересные идеи и хорошие рекомендации, Боша трудно назвать тренером, который раскрыл свой потенциал. Его карьера развивалась по нарастающей. Проявлять себя он начал еще в скромном «Хераклесе», которому помог в 2005 году выйти в элитный дивизион и закрепиться там. Правда, был еще период, когда он отвлекался на работу в «Фейеноорде» в качестве директора.

С роттердамцами у Боша были особые отношения, потому что в качестве футболиста он провел в «Фейеноорде» пять лет с 1991 по 1996 год. Тогда же выступал и за сборную Нидерландов. Но директорский пост быстро наскучил Бошу. В 2013 году Боша позвали тренировать родной «Витесс», где начиналась профессиональная карьера футболиста. В качестве тренера с «Витессом» он два года боролся за места в еврокубках и оттачивал тренерское мастерство. Следующей значимой главой стал заход в «Аякс».

Амстердамцы под руководством Боша показывали довольно стильный и яркий футбол, но чемпионами не стали, проиграли всего одно очко «Фейеноорду», зато добрались до финала Лиги Европы, где уступили МЮ . За один сезон в «Аяксе» раскрылась целая плеяда ярких звезд благодаря Бошу. Да и сам тренер пошел вроде как на повышение – в дортмундскую «Боруссию», где сменил Томаса Тухеля.

И вот опыт в Дортмунде и затем с «Байером» нам интереснее всего, потому что он максимально близок к тому, что может ждать по уровню амбиций Боша в «Лионе». С «Боруссией» в чемпионате Германии Бош начал бодро: шесть побед и ничья в первых семи турах. Но затем все покатилось под откос. Невыход из группы Лиги чемпионов с двумя очками и отставка после 24 матчей, в десяти из которых дортмундцы проиграли.

Восстанавливать репутацию Бош остался в Германии, приняв в 2018 году «Байер». И тут тоже старт работы удался. Клуб квалифицировался в Лигу чемпионов, в 2020 году дошел до финала Кубка Германии, где уступил феноменальной «Баварии». Сезон-2020/21 начался шикарно – «Байер» лидировал в первой его части. А после перерыва и тут все покатилось вниз. В конце марта Бош был уволен – падение катастрофическое всего за пару месяцев.

Есть схожие симптомы в работе в «Боруссии» и «Байере». Они могут настораживать поклонников «Лиона», где новые тренеры тоже зачастую ударно начинают за счет эмоционального заряда, которому подвержены игроки этой команды. А вот потом наступают тяжелые трудовые будни. Посмотрим, сломают ли Бош и «Лион» эту неприятную линию.