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Куликов покинул «Краснодар-2» и возглавил «Велес»

вчера, 18:08

41-летний российский специалист Артём Куликов покинул пост главного тренера «Краснодара-2» и возглавил московский «Велес».

«Главным тренером футбольного клуба „Велес“ стал 41-летний Артём Анатольевич Куликов. Трудовое соглашение подписано до конца сезона-2022/2023», — говорится в сообщении пресс-службы «Велеса».

Куликов возглавлял «Краснодар-2» с осени 2019 года.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:50
Велес наверное хочет в РПЛ выйти.
ДСА
ДСА
вчера в 18:22
Интересно какие задачи поставлены.
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