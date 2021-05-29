Куликов покинул «Краснодар-2» и возглавил «Велес»

41-летний российский специалист Артём Куликов покинул пост главного тренера «Краснодара-2» и возглавил московский «Велес».
«Главным тренером футбольного клуба „Велес“ стал 41-летний Артём Анатольевич Куликов. Трудовое соглашение подписано до конца сезона-2022/2023», — говорится в сообщении пресс-службы «Велеса».
⚡Артем Куликов – главный тренер ФК «Велес»— ФК «Велес» (@fcveles) May 29, 2021
Главным тренером футбольного клуба «Велес» стал 41-летний Артем Анатольевич Куликов. Трудовое соглашение подписано до конца сезона 2022/2023. pic.twitter.com/mxL8RHEW57