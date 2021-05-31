«Уфа» начнёт предсезонную подготовку 7 июня

1622464800

вчера, 15:40

Пресс-служба «Уфы» рассказала о подготовке команды к новому сезону.

Футболисты башкирского клуба выйдут из отпуска 7 июня.

В период с 7 по 19 июня команда проведет сбор в Строгино, где сыграет в четырех контрольных матчах.

🔜 7 июня игроки ФК «Уфа» соберутся в Москве для прохождения обязательного медосмотра.



Подготовку к новому сезону команда начнёт на базе в Строгино.



На первом сборе мы проведём четыре контрольных матча. Подробнее о времени начала встреч и соперниках расскажем позднее 📆 pic.twitter.com/zqwcVG1QwP — ФК УФА (@UfaFc) May 31, 2021

Ранее в «Уфе» рассказали о финансовом состоянии клуба.