ГлавнаяНовостиМежсезонье и зимние сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Уфа» начнёт предсезонную подготовку 7 июня

вчера, 15:40

Пресс-служба «Уфы» рассказала о подготовке команды к новому сезону.

Футболисты башкирского клуба выйдут из отпуска 7 июня.

В период с 7 по 19 июня команда проведет сбор в Строгино, где сыграет в четырех контрольных матчах.

Ранее в «Уфе» рассказали о финансовом состоянии клуба.

Все новости
«Интер» начнёт подготовку к новому сезону 10 июля
29 мая Комментарии1
Официально«Динамо» начнёт подготовку к новому сезону 14 июня
26 мая Комментарии4
«Арсенал» проведёт сборы в Туле и Австрии
26 мая Комментарии4
ОфициальноЦСКА проведёт два сбора в Австрии
20 мая Комментарии7
«Крылья Советов» проведут сбор в Сербии
20 мая Комментарии5
«Спартак» выйдет из отпуска в середине июня
20 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
da83
da83
вчера в 17:58
Как жаль, что Уфа не вылетела.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:59
Начнёт всётаки,уже хорошо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100