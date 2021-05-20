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«Крылья Советов» проведут сбор в Сербии

20 мая 2021, 16:08

«Крылья Советов» проведут учебно-тренировочный сбор в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба:

В настоящий момент игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» находятся в отпуске. 12 июня команда соберется в Москве, откуда отправится в Сербию на предсезонные сборы. В этой стране команда пробудет до 10 июля.

«Крылья» будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии. Там наша команда проводила летние сборы уже дважды. О графике контрольных игр будет сообщено дополнительно. Планируется, что РПЛ стартует 25 июля и тур будет разбит на несколько дней.

Напомним, что «Крылья» заняли первое место в минувшем сезоне ФНЛ и с нового сезона стартуют в РПЛ.

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Все комментарии
marut
marut
20 мая в 17:28
Удачи Крыльям
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 мая в 16:55
Очень правильное решение...
У нас то летом трава не растёт...солнце не светит...снег лежит сугробами...
1bear
1bear
20 мая в 16:29
я понимаю,когда в России зима,то футболисты едут на сборы туда,где тепло...
а сейчас то зачем ???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 мая в 16:28
Состав, пишут, сохранят и еще кем то хотят усилиться. Ждем!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 мая в 16:11
Я там был,отличное место!
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