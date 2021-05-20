«Крылья Советов» проведут сбор в Сербии

«Крылья Советов» проведут учебно-тренировочный сбор в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба:
В настоящий момент игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» находятся в отпуске. 12 июня команда соберется в Москве, откуда отправится в Сербию на предсезонные сборы. В этой стране команда пробудет до 10 июля.
«Крылья» будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии. Там наша команда проводила летние сборы уже дважды. О графике контрольных игр будет сообщено дополнительно. Планируется, что РПЛ стартует 25 июля и тур будет разбит на несколько дней.
Напомним, что «Крылья» заняли первое место в минувшем сезоне ФНЛ и с нового сезона стартуют в РПЛ.
У нас то летом трава не растёт...солнце не светит...снег лежит сугробами...
У нас то летом трава не растёт...солнце не светит...снег лежит сугробами...
а сейчас то зачем ???
а сейчас то зачем ???