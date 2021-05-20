«Крылья Советов» проведут сбор в Сербии

«Крылья Советов» проведут учебно-тренировочный сбор в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба:

В настоящий момент игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» находятся в отпуске. 12 июня команда соберется в Москве, откуда отправится в Сербию на предсезонные сборы. В этой стране команда пробудет до 10 июля.