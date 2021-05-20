«Спартак» выйдет из отпуска в середине июня

Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска в середине июня. Об этом рассказал пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин:
Предварительно команда собирается в середине июня и на первом этапе работает в Тарасовке.
После объявления тренера дадим всю информацию.
Ранее в «Спартаке» подтвердили выкуп Мозеса у «Челси».
Моя будет скучать.....!!! :)))
Моя будет скучать.....!!! :)))
Учитывая ещё и черепашистость нашего чемпионата, увеселительные прогулки в тёплые края под названием "зимние сборы" - отпуск у них должен быть часа три-четыре....
Учитывая ещё и черепашистость нашего чемпионата, увеселительные прогулки в тёплые края под названием "зимние сборы" - отпуск у них должен быть часа три-четыре....