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«Спартак» выйдет из отпуска в середине июня

20 мая 2021, 14:07

Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска в середине июня. Об этом рассказал пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин:

Предварительно команда собирается в середине июня и на первом этапе работает в Тарасовке.

После объявления тренера дадим всю информацию.

Ранее в «Спартаке» подтвердили выкуп Мозеса у «Челси».

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Источник: sport24.ru
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Gunslinger
Gunslinger
20 мая в 16:13
Ай яй яй, какое горе.....
Моя будет скучать.....!!! :)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 мая в 14:44, ред.
С графиком работы в 1,5 часа в неделю ещё и отпуска гуляют....)))
Учитывая ещё и черепашистость нашего чемпионата, увеселительные прогулки в тёплые края под названием "зимние сборы" - отпуск у них должен быть часа три-четыре....
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
20 мая в 14:27
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 мая в 14:09
    Они выйдут а я уйду😜🤣
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