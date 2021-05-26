ГлавнаяНовостиМежсезонье и зимние сборыРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«Динамо» начнёт подготовку к новому сезону 14 июня

26 мая 2021, 17:42

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что после отпуска команда соберётся в Москве 14 июня для прохождения углублённого медицинского обследования.

С 15 по 21 июня «бело-голубые» будут готовиться на учебно-тренировочной базе «ВТБ-Динамо» в Новогорске. Затем команда отправится в Австрию, где проведёт два сбора. С 23 июня по 4 июля динамовцы будут заниматься в Котмюле, а с 9 по 19 июля — в Лиенце.

На «ВТБ тренировочных сборах» в Австрии запланирован ряд контрольных встреч, о которых будет объявлено дополнительно. Планируется, что игры в прямом эфире будут показаны на «Динамо ТВ».

Ранее стало известно, что «Спартак» выйдет из отпуска в середине июня.

Все новости
«Арсенал» проведёт сборы в Туле и Австрии
26 мая Комментарии4
ОфициальноЦСКА проведёт два сбора в Австрии
20 мая Комментарии7
«Крылья Советов» проведут сбор в Сербии
20 мая Комментарии5
«Спартак» выйдет из отпуска в середине июня
20 мая Комментарии4
СлухиН'Диай поедет на летние сборы с ЦСКА
17 мая Комментарии7
Официально«Краснодар» проведёт два летних сбора в Австрии
17 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
26 мая в 22:12
С графиком подготовки к новому сезону всё понятно, теперь ждём новости по возможным трансферам.
Futurista
Futurista
26 мая в 18:24, ред.
Приветствую! Проверьте пожалуйста выигрыш по моей ставке 26.05.2021 09:06 Блэк Леопардс - Кайзер Чифс 2000...в итоге показывает выигрыш 100, что не есть правильно. Ставил на хозяев...
Храневец
Храневец
26 мая в 18:00
Удачи в новом сезоне !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 17:48
Будем ждать с нетерпением 😜
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100