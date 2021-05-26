«Динамо» начнёт подготовку к новому сезону 14 июня

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что после отпуска команда соберётся в Москве 14 июня для прохождения углублённого медицинского обследования.

С 15 по 21 июня «бело-голубые» будут готовиться на учебно-тренировочной базе «ВТБ-Динамо» в Новогорске. Затем команда отправится в Австрию, где проведёт два сбора. С 23 июня по 4 июля динамовцы будут заниматься в Котмюле, а с 9 по 19 июля — в Лиенце.

На «ВТБ тренировочных сборах» в Австрии запланирован ряд контрольных встреч, о которых будет объявлено дополнительно. Планируется, что игры в прямом эфире будут показаны на «Динамо ТВ».