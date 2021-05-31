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«Реал» хочет выручить с продажи Эдегора не менее 60 млн евро

вчера, 15:41

«Арсенал» рассматривает возможность выкупа полузащитника Мартина Эдегора, выступавшего за «канониров» в минувшем сезоне на правах аренды из «Реала».

По информации Defensa Central, норвежский хавбек может покинуть «Реал» этим летом, если в клуб поступит предложение, равное или превышающее 60 миллионов евро. Это минимальная цифра, которую мадридский клуб устанавливает для переговоров об уходе Эдегора.

Мартин забил один гол и отдал две голевые передачи в составе «Арсенала».

Также недавно сообщалось, что «Арсенал» может подписать форварда «Вольфсбурга» Брекало.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:00
Видили мы этот "норвежский бриллиант" на деле...ничего сверхъестественного не показал за время аренды в составе нашего клуба. Да Арсенал провел ужасный сезон,но даже в этом сезоне у нас были свои "лучики света"(Сака ЭСР) , но не ЭДЕГОР...и он явно не стоит 60 мультов...30 это потолок
Romeo 777
Romeo 777 ответ realmadrid92 (раскрыть)
вчера в 20:23
Возможно это и так конечно, да и молод ещё...но всё же сомневаюсь, что его получится продать за 60 млн
realmadrid92
realmadrid92 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:59
Не сказал бы, он был одним из лучших в сезоне в составе Сосьедада, в Реале шансов показать себя было мало. Ну и в Арсенале только привыкает к Английскому футболу, он не хуже многих, а в перспективе может стать одним из лучших, ведь талант виден невооруженным глазом, наверное пока боится брать игру на себя.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 17:16
К сожалению, есть один идиот, который купил Ляказетта за 60 миллионов (не говорю, что Ляка плохой, но 60 лямов он вряд ли стоит), Пепе за 80 миллионов (когда "Лилль" был согласен на 60), Салиба за 30 миллионов (когда тот ни сыграл в итоге ни одного матча за "Арсенал") и т.п.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:09
Его цена в базарный день - 30 лямов. И то, только потому что когда-то пиарщики поработали над обычным парнем и сделали ему имя. Когда он переходил в Реал, я думал, что завтра о Месси с Роналду все забудут, такое чудо пришло. А на деле очередной Пиняев из Чертаново. Или Чертанов из Пиняево. Без разницы.
shlifen
shlifen
вчера в 17:02
Никакими 60 млн тут "и не пахнет". После такого сезона в Арсенале, как этот, даже 40 млн (цена по трансфермаркту) за него - кажется большой. Перспектива вещь не очень осязаемая (сегодня она вроде бы есть, а завтра он уже "не оправдал надежд"). В сегодняшнее корона-кризисное время, врядли найдётся желающий рисковать такими большими деньгами только ради перспективы... Пока что кроме хорошего сезона в Голландии и хорошего сезона в Сосьедаде - предъявить Эдегор ничего не может. В Реале показал себя "никак", в Арсенале "чуть лучше чем никак"...
Понимаю что Перес пытается найти активы которые можно было бы продать, ради покупок условных Холланда и Мбаппе, но боюсь что оценивать Эдегора в 60 лимонов, только на основании того что он игрок Реала - это как-то странно. Поэтому если "Это минимальная цифра, которую мадридский клуб устанавливает для переговоров об уходе Эдегора." то думаю что желающих не будет...
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:37
Есть ужо волонтеры?)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 16:32
Смешно, это тело больше двадцатки не стоит. В "Арсенале" был типичным середняком, боится брать на себя инициативу, удар так себе.

Уже давно понятно, что это не суперзвезда, а середняк, которого "Реал", конечно, попытается спихнуть лаптям каким-нибудь. Главное, чтобы не Кроенке.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:29
Да какие там 60 миллионов...он кроме чемпионата Голландии нигде не смог заиграть толком.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:05
Дороговато будет однако.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:04
Губа не дура. Раскатали губищу
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