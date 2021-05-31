«Реал» хочет выручить с продажи Эдегора не менее 60 млн евро

«Арсенал» рассматривает возможность выкупа полузащитника Мартина Эдегора, выступавшего за «канониров» в минувшем сезоне на правах аренды из «Реала».
По информации Defensa Central, норвежский хавбек может покинуть «Реал» этим летом, если в клуб поступит предложение, равное или превышающее 60 миллионов евро. Это минимальная цифра, которую мадридский клуб устанавливает для переговоров об уходе Эдегора.
Мартин забил один гол и отдал две голевые передачи в составе «Арсенала».
Также недавно сообщалось, что «Арсенал» может подписать форварда «Вольфсбурга» Брекало.
Понимаю что Перес пытается найти активы которые можно было бы продать, ради покупок условных Холланда и Мбаппе, но боюсь что оценивать Эдегора в 60 лимонов, только на основании того что он игрок Реала - это как-то странно. Поэтому если "Это минимальная цифра, которую мадридский клуб устанавливает для переговоров об уходе Эдегора." то думаю что желающих не будет...
Понимаю что Перес пытается найти активы которые можно было бы продать, ради покупок условных Холланда и Мбаппе, но боюсь что оценивать Эдегора в 60 лимонов, только на основании того что он игрок Реала - это как-то странно. Поэтому если "Это минимальная цифра, которую мадридский клуб устанавливает для переговоров об уходе Эдегора." то думаю что желающих не будет...