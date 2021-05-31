«Реал» хочет выручить с продажи Эдегора не менее 60 млн евро

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вчера, 15:41

«Арсенал» рассматривает возможность выкупа полузащитника , выступавшего за «канониров» в минувшем сезоне на правах аренды из «Реала».

По информации Defensa Central, норвежский хавбек может покинуть «Реал» этим летом, если в клуб поступит предложение, равное или превышающее 60 миллионов евро. Это минимальная цифра, которую мадридский клуб устанавливает для переговоров об уходе Эдегора.

Мартин забил один гол и отдал две голевые передачи в составе «Арсенала».

Также недавно сообщалось, что «Арсенал» может подписать форварда «Вольфсбурга» Брекало.