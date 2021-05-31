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«Манчестер Сити» готов предложить Рамосу контракт по схеме «2+1»

вчера, 15:30

«Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией Серхио Рамоса в «Реале».

Английский клуб рассматривает возможность предложения 35-летнему защитнику двухлетнего контракта, если он не продлит соглашение с «Реалом», сообщает ESPN. Отмечается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола ценит опыт Рамоса и его лидерские качества.

Также утверждается, что «горожане» могут добавить в контракт опцию продления еще на сезон или предложат Серхио выступить за «Нью-Йорк Сити» из МЛС.

Ранее появлялась информация, что Рамос хочет остаться в «Реале».

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Все комментарии
abramjan
abramjan
вчера в 23:23, ред.
    протон1
    протон1
    вчера в 20:49
    35 лет и в топ клубе еще
    Roman73
    Roman73
    вчера в 19:47, ред.
    Не надо Рамоса, очень хорош Диаш , он готовый лидер и к нему надо наигрывать хорошего напарника . Рамос это временное , а Сити не клуб сюминутных решении.
    Рамоса к Моуриньо, который как раз горазд сколачивать одноразовые сарайчики.
    PoliMoli
    PoliMoli
    вчера в 19:00
    Грамотный подход!
    Сити нужны такие игроки как Рамос. Он духом сильный, побеждал ни раз в ЛЧ, ЧМ и ЧЕ, так что у Сити всё есть кроме этого. Думаю именно на это расчёт. Он может мотивировать команду. Так что ребят тролли. Не трындите.
    Но Рамосу нужно оставаться в Реале. Это его команда. Но выбор за ним конечно. Будем уважать.
    allemz
    allemz
    вчера в 17:56
    Рамоса берут, чтоб он со следующего сезона сломал Рюдигера, отправив его в лазарет на неопределенное время))
    allemz
    allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Привет, Юр
    Я привык к нему как к самовлюблённому идиоту, но не хочу чтобы он это вытворял с моим любимым клубом, допускать ошибки на уровне двоечника семизубого Алёши из 8 "Б" на протяжении 5 лет, да чего уж там, Влада Седан знает лучше какую тактику избрать нежели это дно. Хватит позоров, это не просто закономерные проигрыши, это позоры с детских ошибок. Может ты понимаешь это, не знаю. Веры в него больше никакой, я опустошен был последние два дня, не желая осознавать произошедшее, млять человеку 50 лет! На учёт в психдиспансер ставить надо, он больной и неисправимый, кто делает так как он..
    Насчёт других тренеров не знаю, сейчас все хорошие тренеры уже трудоустроены, я вот после финала уснуть не мог, думал про тренеров, вот Флик больше импонировал, человек здравомыслящий и с характером, дружит с логикой (главная проблема каталонского бастарда), но он походу на 95% сборную тренировать будет, а остальные - коты в мешках.
    Эх, не то всё, не то..
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:42
    Я думаю он останется в Реале !!!
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:23
    Привет, дружище!
    Что-то ты сильно на Гвардиолу обиделся. Пора уже привыкнуть, что он всегда на своей волне и даже ради результата не готов отказываться от своей манеры.
    Может Клоппа у Ливерпуля перехватить? У немца с красными пошёл разлад, после выигрыша всего и вся. Или может попробовать Гасперини пригласить? Но там неизвестно как он с топ-игроками умеет ладить. Есть ещё Жардим, который очень симпатичную и прогрессивную игру в Монако ставил.
    А Рамос, кстати, вам бы на год-два не помешал. У Сити всё есть, кроме вожака на поле, который бы завёл ребят, когда игра не клеится. Как защитник Рамос не самый лучший, но как вожак - отменный.
    allemz
    allemz
    вчера в 16:18
    Ога, ещё Роналду подпишите, клоун каталонский
    beefs
    beefs
    вчера в 16:11
    Серхио соглашайся, лучшего не предложат...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 16:07
    Просто шикарное предложение.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:05
    Сбреет бороду и уедет в Англию...

    А сборная без Рамоса?!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 15:51
    Рамос обьявил, что остаётся в Реале.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 15:35
    Если Реал предложит что-то путное, то в нём и останется.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 15:34
    Зря он ушёл с Реала
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