«Манчестер Сити» готов предложить Рамосу контракт по схеме «2+1»

«Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией Серхио Рамоса в «Реале».
Английский клуб рассматривает возможность предложения 35-летнему защитнику двухлетнего контракта, если он не продлит соглашение с «Реалом», сообщает ESPN. Отмечается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола ценит опыт Рамоса и его лидерские качества.
Также утверждается, что «горожане» могут добавить в контракт опцию продления еще на сезон или предложат Серхио выступить за «Нью-Йорк Сити» из МЛС.
Ранее появлялась информация, что Рамос хочет остаться в «Реале».
Сити нужны такие игроки как Рамос. Он духом сильный, побеждал ни раз в ЛЧ, ЧМ и ЧЕ, так что у Сити всё есть кроме этого. Думаю именно на это расчёт. Он может мотивировать команду. Так что ребят тролли. Не трындите.
Но Рамосу нужно оставаться в Реале. Это его команда. Но выбор за ним конечно. Будем уважать.
Сити нужны такие игроки как Рамос. Он духом сильный, побеждал ни раз в ЛЧ, ЧМ и ЧЕ, так что у Сити всё есть кроме этого. Думаю именно на это расчёт. Он может мотивировать команду. Так что ребят тролли. Не трындите.
Но Рамосу нужно оставаться в Реале. Это его команда. Но выбор за ним конечно. Будем уважать.