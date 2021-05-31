«Манчестер Сити» готов предложить Рамосу контракт по схеме «2+1»

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вчера, 15:30

«Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией в «Реале».

Английский клуб рассматривает возможность предложения 35-летнему защитнику двухлетнего контракта, если он не продлит соглашение с «Реалом», сообщает ESPN. Отмечается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола ценит опыт Рамоса и его лидерские качества.

Также утверждается, что «горожане» могут добавить в контракт опцию продления еще на сезон или предложат Серхио выступить за «Нью-Йорк Сити» из МЛС .

Ранее появлялась информация, что Рамос хочет остаться в «Реале».