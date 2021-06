Анчелотти имеет лучший процент побед среди всех тренеров в истории «Реала»

Сегодня пресс-служба «Реала» официально объявила о возвращении .

Итальянский специалист, уже работавший в мадридском клубе с 2013 по 2015 год, имеет лучший процент побед в истории среди всех тренеров «Реала», которые руководили командой минимум 50 матчей. Анчелотти выиграл 75% своих игр у руля мадридского клуба (89 побед в 119 матчах).

