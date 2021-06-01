Иско сыграл больше матчей при Анчелотти, чем любой другой игрок «Реала»

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сегодня, 19:23

Главный тренер «Эвертона» может вернуться в «Реал». Итальянский специалист уже ведёт переговоры с мадридским клубом.

Полузащитник Иско провёл 106 матчей (77 в основе) под руководством Анчелотти с 2013 по 2015 год, когда Карло возглавлял «сливочных». Это больше, чем у любого другого футболиста «Реала». На втором месте по количеству сыгранных матчей при Анчелотти в мадридском клубе находится (101 игра, 99 в основе).

Стоит отметить, что при Иско потерял место в составе и редко выходил на поле. У футболиста был конфликт с французским специалистом.