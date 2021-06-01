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Иско сыграл больше матчей при Анчелотти, чем любой другой игрок «Реала»

сегодня, 19:23

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти может вернуться в «Реал». Итальянский специалист уже ведёт переговоры с мадридским клубом.

Полузащитник Иско провёл 106 матчей (77 в основе) под руководством Анчелотти с 2013 по 2015 год, когда Карло возглавлял «сливочных». Это больше, чем у любого другого футболиста «Реала». На втором месте по количеству сыгранных матчей при Анчелотти в мадридском клубе находится Криштиану Роналду (101 игра, 99 в основе).

Стоит отметить, что при Зинедине Зидане Иско потерял место в составе и редко выходил на поле. У футболиста был конфликт с французским специалистом.

Иско сыграл больше матчей при Анчелотти, чем любой другой игрок «Реала»

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:19
Теперь тандем заработает
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 19:39
Дело не в личных отношениях, а в том что Иско сильно сдал с 2015 года. Это во первых, во-вторых он не особо подходил под схему Зидана, тем не менее игроком ротации Иско был до последнего и Зизу выпускал его а не перспективного Эдегора, например (которого вообще в аренду отдали). Будь там конфликт, Аларкона сбагрили бы с глаз долой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:39
Значит Иско с радостью встретит папу Карло.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:25
Тренер знал кого и когда ставить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:25
Иско будет любимчиком у Анчелоти
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