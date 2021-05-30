В девяти финалах ЛЧ подряд побеждала команда, в составе которой был хорват

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вчера, 19:18

Вчера «Челси» обыграл в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Любопытно, что уже девятый сезон подряд в финале турнира побеждает та команда, в составе которой есть хорватский футболист. У «Челси» этим игроком был .