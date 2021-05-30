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В девяти финалах ЛЧ подряд побеждала команда, в составе которой был хорват

вчера, 19:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Вчера «Челси» обыграл в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Любопытно, что уже девятый сезон подряд в финале турнира побеждает та команда, в составе которой есть хорватский футболист. У «Челси» этим игроком был Матео Ковачич.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:20
До рекорда им ещё далеко....
В 17-ти последних финалах ЛЧ побеждала команда не имеющего ни одного нашего игрока...
Lewa2708
Lewa2708 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:18
Тиаго не играл за Баварию в сезоне 12/13, из испанцев там тогда был Хави Мартинез
SoloZone
SoloZone
вчера в 22:12, ред.
Зенит сделал запрос по трансферу всех хорватских игроков в чемпионате Хорватии. Дзюба сделал запрос на получение гражданства Хорватии.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:31
Во всех финалах ЧМ и ЧЕ побеждали команды где не было ни одного хорвата!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:27
Тупизм этой теории закачается в выступлении хорватских команд в ЛЧ.
Есть кручи теории "во всех финалах побеждала команда, у которой был тренер", "во всех финалах побеждала команда, которая забивала больше проигравшей команды" "во всех финалах побеждала команда, у которой есть болельщики".
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:47
2011 - много испанцев
2012 - Мата
2013 - Тьяго Алькантара
2014 - много испанцев
2015 - много испанцев
2016 - много испанцев
2017 - много испанцев
2018 - много испанцев
2019 - Морено
2020 - Тьяго Алькантара
2021 - Алонсо, Аспиликуэта

У испанцев такая традиция ещё дольше. Не особо разбирался в составе Интера-10, поверхностно не нашёл там испанца, но вполне возможно ошибаюсь и испанцы ещё дальше в прошлое корнями уходят.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:10
Интересный факт
Ozabot
Ozabot
вчера в 20:06
У «Сити» не было и шанса ) Нет бы прикупить одного хорвата на всякий случай.
Gahi
Gahi
вчера в 19:56
Может в этом и есть доля истины, но когда их собрали вместе то они были в шаге от того, чтобы выиграть Чемпионат Мира в России. Удача отвернулась от Хорватов в финале они проиграли сборной Франции, но игрок команды Лука Модрич был признан лучшим игроком турнира и награждён Золотым мячом. Модрич также вошёл в символическую сборную ФИФА Чемпионата Мира 2018 года и это стало большим успехом сборной как команды, так и самого игрока.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 19:39
Динамо Загреб почему то не побеждает, хотя там больше хорватов.
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 19:24
Такое только с ЦСКА и Зенитом не работает.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:21
Купи хорвата, и будет тебе счастье.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:20
Просто дело случая
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