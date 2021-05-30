В девяти финалах ЛЧ подряд побеждала команда, в составе которой был хорват

Вчера «Челси» обыграл в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити».
Любопытно, что уже девятый сезон подряд в финале турнира побеждает та команда, в составе которой есть хорватский футболист. У «Челси» этим игроком был Матео Ковачич.
⭐️ #UCL 🇭🇷— HNS (@HNS_CFF) May 29, 2021
2013 Mandžukić 🏆
2014 Modrić 🏆
2015 Rakitić 🏆
2016 Modrić & Kovačić 🏆
2017 Modrić & Kovačić 🏆
2018 Modrić & Kovačić 🏆
2019 Lovren 🏆
2020 Perišić 🏆
2021 Kovačić ❓@ChelseaFC fans, you must feel pretty good about your chances, right?#BeProud #UCLFinal pic.twitter.com/UWAmMRvme5