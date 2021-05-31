10 голов Холанда, возрастные рекорды Мукоко и Луческу. Яркие факты Лиги чемпионов 2020/21

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вчера, 18:00

Любимый турнир в цифровом представлении.

1 раз в истории случилось так, что финалист предыдущего розыгрыша обыграл в плей-офф действующего победителя турнира: ПСЖ лишил «Баварию» шансов на защиту титула, оказавшись сильнее в четвертьфинале (3:2; 0:1).

2 разные команды выводили в финалы Лиги чемпионов Хосеп Гвардиола и Томас Тухель. Они стали седьмым и восьмым тренерами в истории, которым покорилось это достижение. Полный список выглядит так:

Оттмар Хитцфельд (дортмундская «Боруссия» и «Бавария»)

Луи ван Гал («Аякс» и «Бавария»)

Жозе Моуриньо («Порту» и «Интер»)

Юпп Хайнкес («Реал» и «Бавария»)

Карло Анчелотти («Милан» и «Реал»)

Юрген Клопп (дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль»)

Хосеп Гвардиола («Барселона» и «Манчестер Сити»)

Томас Тухель («Пари Сен-Жермен» и «Челси»)

3-й раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера. Томас Тухель привел «Челси» к «ушастому» после успехов своих соотечественников — Юргена Клоппа в 2019-м с «Ливерпулем» и Ханси Флика с «Баварией» в 2020-м.

4 тренера из одной страны в четвертьфинале Лиги чемпионов — это тоже рекорд. Представляющие Германию Тухель, Клопп, Флик и Терзич поспособствовали этому.

4 гола в одном матче забил форвард «Челси» Оливье Жиру, разгромивший «Севилью» на групповой стадии. Это всего лишь 17-й случай в эру Лиги чемпионов (начиная с сезона 1992/93), когда футболист отметился 4 и более голами за игру. Кроме того, французский форвард стал самым возрастным (34 года 63 дня) автором хет-трика в турнире с сентября 1965 года, когда Ференц Пушкаш выдал голевое шоу в 38+.

6 результативных передач успел отдать Хуан Куадрадо, несмотря на вылет «Ювентуса» уже после первого раунда плей-офф. Колумбиец — лучший ассистент завершившегося розыгрыша.

8 раз добирался до полуфинала Лиги чемпионов со своими командами Хосеп Гвардиола. Это рекорд турнира, который Пеп делит с Жозе Моуриньо.

9-м финалистом от Англии стал «Манчестер Сити». Ни одна другая страна не отправляла в схватку за европейскую клубную корону столько разных команд. «Горожане» сыграли в финале Кубка/Лиги чемпионов после «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Фореста», «Астон Виллы», «Челси», «Арсенала», «Лидса» и «Тоттенхэма».

10 голов на счету лучшего бомбардира Лиги чемпионов 2020/21 Эрлинга Холанда. Кроме того, норвежский форвард дортмундской «Боруссии» стал самым молодым футболистом в истории турнира, которому удалось забить 20 мячей (20 лет и 231 день), а потребовалось ему на это всего лишь 14 матчей — на 10 меньше, чем предыдущему рекордсмену Харри Кейну.

11 побед одержал в Лиге чемпионов 2020/21 «Манчестер Сити». Это повторение лучшего результата одного розыгрыша с сезона 2003/04, когда был введен нынешний формат (заменили второй групповой этап еще одним раундом борьбы на вылет — 1/8 финала). Предыдущие команды с 11-ю победами в турнире неизменно выигрывали ЛЧ , в отличие от уступивших в финале «Горожан»: «Реал» (2013/14), «Барселона» (2014/15) и «Бавария» (2019/20).

13 поражений подряд — это антирекорд Лиги чемпионов, установленный в «Марселем» в рамках нынешнего розыгрыша. Серия началась в плей-офф ЛЧ -2011/12, когда французский клуб проиграл «Интеру» и дважды «Баварии», продолжилась в сезоне 2013/14 шестью поражениями в шести матчах группового этапа. В нынешнем розыгрыше «Олимпик» начал с четырех поражений, чего хватило для присваивания себе антирекорда турнира. В 5-м туре группового этапа «Марсель» обыграл «Олимпиакос» и прервал серию из поражений в Лиге чемпионов.

15 матчей подряд выиграла в Лиге чемпионов «Бавария». После 11 побед в прошлом розыгрыше мюнхенцы стартовали с 4 успешных результатов в новой Лиге чемпионов. Рекордная последовательность прервалась ничьей с «Атлетико» в 5-м туре группового турнира.

17 лет подряд забивают в Лиге чемпионов Карим Бензема и Лионель Месси. Оба забили свои первые голы в престижном турнире в далеком 2005-м и с тех пор не пропускали ни одного календарного года. До них 17 лет подряд удавалось забивать в Лиге чемпионов только Раулю. Уже в 2022-м форварды «Реала» и «Барселоны» намерены оставить легендарного Рауля позади.

По 20 голов забил Неймар за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». Бразилец стал первым футболистом в истории, которому удалось забить в Лиге чемпионов 20 голов в составах двух разных команд.

25-й гол в Лиге чемпионов Килиан Мбаппе забил в 22 года и 80 дней, побив тем самым рекорд Лионеля Месси, который добрался до четверти сотни в 22 года и 286 дней. Символично, что французский форвард забил свой 25-й и отобрал рекорд у Лео в матче 1/8 финала против «Барселоны».

26 лет держался рекорд Селестина Бабаяро, который был самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов (16 лет и 87 дней) до Юссуфы Мукоко. В заключительном туре группового этапа юный немецкий форвард сыграл против «Зенита» в 16 лет и 87 дней.

27 голов в ЛЧ -2020/21 забила «Бавария» — самая результативная команда турнира. Несмотря на вылет в четвертьфинале, мюнхенцы превзошли всех остальных участников Лиги чемпионов, в том числе финалистов, вошедших в топ-3 по результативности: у «Ман Сити» 25 голов, у «Челси» — 23.

30 полуфиналов Кубка/Лиги чемпионов теперь у мадридского «Реала» (14 из них приходятся на эру Лиги чемпионов). Ни один другой клуб так часто не попадал в четверку сильнейших, как «Сливочные», у ближайшего преследователя всего лишь 20 полуфиналов.

38 из первых 50 матчей (76% побед) Лиги чемпионов выиграл Йозуа Киммих. Это лучший показатель в истории для футболиста на такой дистанции.

42-м финалистом в истории Кубка/Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В третьем розыгрыше подряд одна из команд-финалистов дебютирует на столь поздней стадии. Все они проиграли соперникам, которые до этого уже становились сильнейшими в Европе: «Тоттенхэм» в 2019-м уступил «Ливерпулю», в 2020-м ПСЖ проиграл «Баварии», а в этом году «Манчестер Сити» уступил «Челси».

73 гола в Лиге чемпионов забил Роберт Левандовски. Поляк обошел в историческом списке лучших снайперов Кубка/Лиги чемпионов Рауля Гонсалеса (71), а впереди него только недосягаемые Месси (120) и Роналду (134).

75 лет и 129 дней было Мирче Луческу в день заключительного матча киевского «Динамо» в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов. Румынский специалист — самый возрастной тренер в истории турнира и наверняка перебьет собственный результат будущей осенью.