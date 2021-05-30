Гвардиола проиграл свой первый финал в качестве главного тренера «Ман Сити»

1622389873

вчера, 18:51

Вчера «Челси» обыграл в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Любопытно, что для наставника «горожан» этот финал стал первым, в котором он проиграл в качестве рулевого «Ман Сити».

Всего же в своей тренерской карьере (до этого случая) специалист лишь раз уступал в решающих матчах — это был финал Кубка Испании-2010/11 против «Реала», тогда Гвардиола руководил «Барселоной».