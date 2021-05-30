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Гвардиола проиграл свой первый финал в качестве главного тренера «Ман Сити»

вчера, 18:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Вчера «Челси» обыграл в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Любопытно, что для наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы этот финал стал первым, в котором он проиграл в качестве рулевого «Ман Сити».

Всего же в своей тренерской карьере (до этого случая) специалист лишь раз уступал в решающих матчах — это был финал Кубка Испании-2010/11 против «Реала», тогда Гвардиола руководил «Барселоной».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 22:37
Физрук и тут облажался
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:10
Не вас и жду у большой разницы
League1
League1
вчера в 21:07
Слабоват оказался лысик против Тухеля. Всё ему проиграл, что только можно.
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 20:46
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:10
    Не всегда коту масленица !!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 19:59
    Проклятие африканских шаманов за отлучение любимчика Селюка Яя Туре начинает действовать. Говорят, чтобы снять проклятие, надо позвать Яя в свой тренерский штаб.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:44
    Обидно но поправимо.
    usk
    usk
    вчера в 19:44, ред.
    и этот проигрыш стал для Гвардиолы своего рода рекорд за два месяца одной команде три раза проиграл в трем разным турнирам с одинаковым счетом
    112910415
    112910415
    вчера в 19:27
    всё ещё впереди
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 19:27
    Когда то это должно было бы случиться
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:23
    Теперь это будет регулярно.
    beefs
    beefs
    вчера в 19:14
    конечно очень жаль, но жизнь продолжается...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 19:14
      1bear
      1bear
      вчера в 19:05
      а я то как расстроен ,как будто сам проиграл,а так надеялся на победу МС
      raulmadrid_007
      raulmadrid_007
      вчера в 19:05
      Для Шейхов лучше бы он проиграл всякие мусорные Кубки лиги - чем самый важный финал в их столетней истории.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 19:04
      Не думаю что последний
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