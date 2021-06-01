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Хорватия назвала состав на Евро-2020. В списке два игрока из РПЛ

вчера, 23:17

Сборная Хорватии представила итоговый состав на Евро-2020. В списке оказались два представителя РПЛ: Деян Ловрен из «Зенита» и Никола Влашич из ЦСКА.

Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон», Англия).

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Домагой Брадарич («Лилль», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Дженоа», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Интер», Италия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания).

Сегодня заявку на Евро также представили украинцы и англичане.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:45
С языка снял. Тоже обратил на это внимание.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:39
Поболеем и за Хорватов и за Влашича персонально!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:08
Вполне боеспособный состав...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:54
Пусть здесь у Влашича получится. А то в ЦСКА уже приуныл....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:46
В полузащите звезд на три команды хватит. Отличный состав!!!
LOpp
LOpp
вчера в 23:43
Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).

После неудачи в ЛЧ Хосеп решил возобновить карьеру игрока?
Gahi
Gahi
вчера в 23:20
Достаточно хорошая команда ещё может и результат хороший показать.
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