Хорватия назвала состав на Евро-2020. В списке два игрока из РПЛ

Сборная Хорватии представила итоговый состав на Евро-2020. В списке оказались два представителя РПЛ: Деян Ловрен из «Зенита» и Никола Влашич из ЦСКА.
Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон», Англия).
Защитники: Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Домагой Брадарич («Лилль», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Дженоа», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Интер», Италия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).
Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания).
Сегодня заявку на Евро также представили украинцы и англичане.
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