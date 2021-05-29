Состав мечты. Сравниваем футболистов «Манчестер Сити» и «Челси»

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вчера, 16:01

Команда-ориентир против создателей проблем – битва сезона.

Гвардиола четко охарактеризовал «Челси» — речь о команде, что создает проблемы. За счет тренерских идей, широченной игры, атак из глубины, «карманов» между линиями. Тухель тоже прав, что «Манчестер Сити» сейчас – команда-ориентир, и чтобы их обыграть, надо себя превзойти.

И вот тут на первый план выходит класс исполнителей. Кто индивидуально сильнее? Сравним поименно, отправив одного из центрбеков «Челси» (схема с тремя защитниками) к коллеге из опорной зоны «Манчестер Сити». В остальном получаем баттл между представителями аналогичных позиций и амплуа.

Опираться будем на объективные факторы – статистику в ЛЧ , и на оценку игры тех или иных футболистов за весь сезон.

Вратари

Эдерсон – Менди

Бразилец выше классом, но Менди – герой ЛЧ , сильнее влияет на результаты своей команды. Зная козыри бразильца – шикарно играет ногами и грамотно выбирает точку встречи мяча у линии ворот, нельзя игнорировать прорыв Эдуара. В 11 играх ЛЧ пропустил всего 3 мяча, собрал 8 «сухарей». У Эдерсона 4 пропущенных и 7 игр без голов. Но у Менди 90.6 % сэйвов, аномально много.

Результат: победа «Челси».

Защитники

Уокер – Джеймс

У Риса Джеймса прорыв в карьере, ведь справа в обороне у «Челси» мог играть Аспиликуэта, но схема Тухеля открыла путь в основу для англичанина. Он хорош в атаке, но Уокер чаще на мяче (70 пасов против 27 за матч), точнее работает, в три раза чаще отдает точные длинные пасы и лучше в отборе. Ветеран побеждает коллегу, что на десять лет моложе.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Аспиликуэта – Стоунз

Казалось, что Джонни спекся, а потом пришел Диаш и именно англичанин оказался идеальным напарником для португальца. В ЛЧ Стоунз сыграл 10 матчей, как и Аспиликуэта. Ветеран и один из лидеров «Челси» пашет, поэтому не удивительно, что по отборам и перехватам Сесар выше, чем коллега. Учитываем специфику игры «Манчестер Сити», но Аспиликуэта важнее и формирует стиль «Челси».

Результат: победа «Челси».

Рюдигер – Диаш

Лучший футболист сезона в АПЛ против защитника, которого не все фанаты «Челси» воспринимают за подарок небес. Но класс у Антонио есть, просто такая манера игры – то густо, то пусто. Но даже если взять голые числа, то получите разницу в пользу Рубена. Диаш точнее пасует, у него заметно больше перехватов и отборов, читает игру и уступает немцу лишь по количеству длинных пасов.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Чилуэлл – Зинченко

Интереснейшая пара. Александру предлагали уйти в клуб, где будет играть чаще – упрямо остался. Многомиллионные Канселу и Менди часто на лавке, а Зинченко ждут в основе на финал. Вот только он не защитник, а переученный хавбек с атакующей природой. Старается, но навыков в обороне у Чилуэлла больше, выбираем его, признавая важность Зинченко именно для стиля «Манчестер Сити».

Результат: победа «Челси».

Полузащитники

Родри – Тиаго Силва

То самое исключение, упомянутое выше — из-за схемы «Челси». Забавно, что часть показателей у опорника и защитника идентичные – таков стиль Гвардиолы, прятал Бускетса и Туре в линию обороны еще в «Барселоне». Сейчас такого акцента на этом амплуа у Пепа нет, но Родри – игрок феноменального класса. Особенно во всем, что касается игры в пас, его длинные передачи на загляденье. А вот старина Тиаго порой ошибается, мастерство есть, но не всегда успевает.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Гюндоган – Жоржиньо

Илкай оставляет невероятное впечатление в сезоне. Немец рассудительный, вездесущий – даже ложного форварда в отдельных матчах играл, а бразильский итальянец сочетает все качества, что нужны крутому центральному хавбеку – пас высокой точности, умение играть в отборе и вести игру. Сложнейший выбор, тут ничья в пользу двух сторон – прекрасные хавбеки. Но Гюндоган в этом сезоне невероятный.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Бернарду — Канте

На поле оба важны. Бернарду, конечно же, продуктивнее в атаке – Нголо играет глубже и иначе. Но учтем путь, который прошел француз. Сыграл не во всех матчах ЛЧ , мог потерять место в основе, ведь были конкуренты. Бернарду всегда находилось место – принял участие в 12 играх, но Канте набирал по ходу турнира и реально выручил с «Реалом».

Результат: победа «Челси».

Нападающие

Марез – Зиеш

Рияд и Хаким стилистические похожие игроки. Но второму сложнее, ведь только приехал в АПЛ , команда меняла тренера, хватает достойных конкурентов. Зиеш то играет отлично (как в матче с «Сити» в АПЛ ), то уходит в тень. А вот Марез не только славный парень — помог Чилуэллу в свое время в «Лестере», до сих пор дружат, но и добавил в стабильности в «Сити» – у него 4 гола и 2 ассиста в ЛЧ , а еще полно созданных моментов.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Де Брюйне – Вернер

Состояние Агуэро и возможности Жезуса заставили Гвардиолу вернуться к экспериментам времен «Барселоны» — Де Брюйне действует в атаке, уступая место коллегам. Кевин хорош всюду, один из лучших футболистов планеты. Вернер тоже талантливый, но прославился промахами и отмененными голами. Тимо сложно тягаться с бельгийцем, хотя отмечаем старания немца именно в ЛЧ – забил 4 мяча, сделал 2 ассиста.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Фоден – Маунт

Как выбирать между родными детьми. У Фодена блестящая статистика в ЛЧ – 3 гола, 3 ассиста, по 1.5 паса под удар за матч. А у Маунта – ключи от игры «Челси». Неслучайно стал игроком сезона в клубе. Мэйсон растет на глазах. Маунт превращается в лидера «Челси», невзирая на наличие конкурентов, вроде дорогущего Хаверца. Мэйсон для своей команды еще важнее, а играют с Филом на одном элитном уровне.

Результат: победа «Челси».

Главный тренер

Гвардиола – Тухель

Томас – красавец. Оказался в чужой сложной лиге, сразу понял, в чем проблема «Челси» Лэмпарда, изменил команду под себя, а по дороге обыграл целую пачку крутых специалистов, вроде Гвардиолы, Симеоне и Зидана. Но то, что Тухель делает полгода, Гвардиола проворачивает десятилетие. Не стоит забывать, что достойный футбол показывала и «Бавария», и сам «Манчестер Сити» в прошлых сезонах. Но игра заварена на везении. В финале может выиграть любой, но Хосеп давно доказал, что он – один из лучших тренеров в истории футбола. И уж точно один из самых титулованных.

Результат: победа «Манчестер Сити».