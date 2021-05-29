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Канте и Менди готовы сыграть в финале Лиги чемпионов

сегодня, 02:05
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси22:00 Не начался

Вратарь «Челси» Эдуар Менди и полузащитник «синих» Нголо Канте восстановились после травм и готовы сыграть в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом сообщил главный тренер лондонской команды Томас Тухель.

Новости о команде отличные, у нас все в строю.

Тухель также прокомментировал то, что исход встречи может быть решён в серии пенальти.

Мы уже выбрали тех, кто может исполнить у нас пенальти, если дело дойдет до серии 11-метровых, но я не знаю, кто в конце останется на поле. Кто бы ни исполнял пенальти, мы будем единой командой, что бы ни случилось.

Мы всегда отрабатываем пенальти, когда подходим к матчу, который может завершиться таким образом. Мы не можем воспроизвести те же давление или атмосферу, что и в финале, но мы можем наиграть определённые приёмы и сделать это привычкой.

Бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер выразил мнение, что «Челси» является фаворитом финала Лиги чемпионов.

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swed27
swed27
сегодня в 03:37
Жаркая будет битва в Порту
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 02:52
Это уже серьёзное подкрепление для Челси.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:23
Думаю , что фаворита в данном матче нет. Обе команды сейчас на ходу и предсказать, кто из них лучше готов затруднительно. Всегда есть какие то нюансы в подготовке к любой игре , а в играх английских команд все случается . Игра может быть как с обилием голов , так и нулевой ничьей закончится. Надеюсь , что финал все же будет результативным.
Ждемс, осталось меньше суток.
Всем здоровья.
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