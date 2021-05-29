Канте и Менди готовы сыграть в финале Лиги чемпионов

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сегодня, 02:05

Вратарь «Челси» и полузащитник «синих» восстановились после травм и готовы сыграть в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом сообщил главный тренер лондонской команды .

Новости о команде отличные, у нас все в строю.

Тухель также прокомментировал то, что исход встречи может быть решён в серии пенальти.

Мы уже выбрали тех, кто может исполнить у нас пенальти, если дело дойдет до серии 11-метровых, но я не знаю, кто в конце останется на поле. Кто бы ни исполнял пенальти, мы будем единой командой, что бы ни случилось. Мы всегда отрабатываем пенальти, когда подходим к матчу, который может завершиться таким образом. Мы не можем воспроизвести те же давление или атмосферу, что и в финале, но мы можем наиграть определённые приёмы и сделать это привычкой.

Бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер выразил мнение, что «Челси» является фаворитом финала Лиги чемпионов.