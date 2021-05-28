Хамес исключён из состава сборной Колумбии перед Кубком Америки

1622224976

вчера, 21:02

Полузащитник сборной Колумбии не сыграет на Кубке Америки.

Хавбек «Эвертона» выведен из состава национальной сборной из-за неудовлетворительных физических кондиций, сообщает Федерация футбола Колумбии.

Также Хамес пропустит матчи квалификации ЧМ -2022 против команд Перу и Аргентины.

В минувшем сезоне АПЛ 29-летний игрок сыграл в 23 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Хамес может продлить контракт с «Эвертоном».