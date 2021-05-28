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Хамес исключён из состава сборной Колумбии перед Кубком Америки

вчера, 21:02

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес не сыграет на Кубке Америки.

Хавбек «Эвертона» выведен из состава национальной сборной из-за неудовлетворительных физических кондиций, сообщает Федерация футбола Колумбии.

Также Хамес пропустит матчи квалификации ЧМ-2022 против команд Перу и Аргентины.

В минувшем сезоне АПЛ 29-летний игрок сыграл в 23 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Хамес может продлить контракт с «Эвертоном».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:53
Хамес любит похавать походу,надо вес сбросить!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 22:12
Согласен , в Реале он фактически и потерялся.
BDA8181
BDA8181 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:04
Большой ошибкой было переходить в Реал. Тогда уже было на его позиций перебор игроков. Вот походу и психологически надломился.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:37
Так и остался парень подающим надежды. А как начинал , сколько восторгов было от специалистов об его игре, все прочили ему прекрасное футбольное будущее, но что то не так пошло. Так и не смог парень стать классным футболистом. Смена команд тоже не помогла. Так что надежд парень явно не оправдал. Жаль, но это случается с талантливыми футболистами. Даже у нас таких полно.
Всем здоровья.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:17
Судья по фактам, сдувается парень
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:10
как то после сливок не прёт карьера у парня
Брулин
Брулин
вчера в 21:10
До сих для меня он ассоциируется со сборной в 2014-м, а через 2 недели ему уже будет 30.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07
Под физическими кондициями видимо кроется что-то другое.
drug01
drug01
вчера в 21:07
Надо физику подтянуть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:07
Самое слабое звено...
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