Хамес исключён из состава сборной Колумбии перед Кубком Америки

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес не сыграет на Кубке Америки.
Хавбек «Эвертона» выведен из состава национальной сборной из-за неудовлетворительных физических кондиций, сообщает Федерация футбола Колумбии.
Также Хамес пропустит матчи квалификации ЧМ-2022 против команд Перу и Аргентины.
В минувшем сезоне АПЛ 29-летний игрок сыграл в 23 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Хамес может продлить контракт с «Эвертоном».
Всем здоровья.
Всем здоровья.