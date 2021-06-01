Сборная Украины огласила окончательную заявку на Евро-2020

Пресс-служба сборной Украины опубликовала список футболистов, которых главный тренер Андрей Шевченко вызвал на Евро-2020.
Вратари: 1. (игровой номер) Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»).
Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге»), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все — «Динамо» Киев), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба — «Шахтер»).
Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все — «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все — «Динамо» Киев), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), 8. Руслан Малиновский («Аталанта»), 14 Евгений Макаренко («Кортрейк»), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити»), 18. Роман Безус («Гент»), 20. Александр Зубков («Ференцварош»).
Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент»), 19 Артем Беседин («Динамо», Киев), 26. Артем Довбик («Днепр-1»).
Накануне стал известен состав сборной Бельгии на Евро-2020.