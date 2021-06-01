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Сборная Украины огласила окончательную заявку на Евро-2020

сегодня, 21:48

Пресс-служба сборной Украины опубликовала список футболистов, которых главный тренер Андрей Шевченко вызвал на Евро-2020.

Вратари: 1. (игровой номер) Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»).

Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге»), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все — «Динамо» Киев), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба — «Шахтер»).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все — «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все — «Динамо» Киев), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), 8. Руслан Малиновский («Аталанта»), 14 Евгений Макаренко («Кортрейк»), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити»), 18. Роман Безус («Гент»), 20. Александр Зубков («Ференцварош»).

Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент»), 19 Артем Беседин («Динамо», Киев), 26. Артем Довбик («Днепр-1»).

Накануне стал известен состав сборной Бельгии на Евро-2020.

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Украина
Источник: uaf.ua
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:31
    vitya valdes
    vitya valdes
    сегодня в 22:09
    Ярмола даже в 90 лет на костылях будет вызываться в сборную
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 22:00
    Хорошо что Конобанка мимо.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 21:49
    Удачи на Евро
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