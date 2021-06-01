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Стал известен состав сборной Бельгии на Евро-2020

сегодня, 08:00

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы-2020.

Состав сборной Бельгии

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Зельс («Страсбур»);

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Бойата («Герта»), Джейсон Денайе («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»);

Полузащитники: Тимоти Кастань, Деннис Прат, Юри Тилеманс (все — «Лестер Сити»), Насер Шадли («Истанбул»), Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Торган Азар, Тома Менье, Аксель Витсель (все — «Боруссия» Дортмунд), Ханс Ванакен («Брюгге»);

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссард («Брайтон»).

В резерв сборной Бельгии вошли: Томас Камински («Блэкберн»), Брандон Мехеле, Шарль Де Кетелар (оба — «Брюгге»), Зиньо Ванхёсден («Стандард»), Джордан Лукаку («Антверпен»), Томас Фокет («Реймс»), Альберт-Мбойо Локонга, Яри Вершаерен (оба — «Андерлехт»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Брайан Хейнен («Генк»), Алексис Салемакерс («Милан»).

Ранее стал известен состав Дании — другого соперника сборной России по группе B.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:49
Что в этой замечательной сборной делает Эден Азар?
hаrut
hаrut
сегодня в 13:37
Круто получилось по именам
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:00
Ну такому сопернику и уступить не стыдно...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:49
Да ужжж...
Ну и командочка !
С бору по сосенке , откуда их понабрали ?
Да у них сыгранности никакой, наш великий усач разделает их под орех с нашим могучим составом и гением тренерской мысли !
То ли дело у нас - все патриоты , все играют только в России, нас и здесь хорошо кормят !
Какой еще Таити ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:16
У нас столько же шансов , сколько было у Швейцарцев с нами на ЧМ по хоккею....).
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:09
А ведь это не Барса, не Реал и даже не нынешний Ливер. В таком случае зениту лучше вообще не играть в ЛЧ. Что же вам нужно, чтобы пусть не выйти, но хотя бы не обделаться?
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 10:04
Полный аминь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:53
Мощно конечно, слов нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:51
Состав мощный,из группы должны выходить без проблем!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:51, ред.
Раскатаем бельгийцев "под орех"....
Не так часто они играют с командами чей тренер на вопрос "Основная схема игры?"
отвечает " Это та, которая бывает в игре."....
Возьмём сумбуром действий...отсутствием тактики...и нередсказуемостью....
На крайний случай план Б....Аксель слегка толкает старого друга Дзюбу в штрафной...тот как Соболев показывает всему миру что теперь навечно обездвижен...и мы с лёгкостью проходим бельгийцев 1:0...пусть и с пенальти....
И Витселю хорошо...за полтора часа заработать столько же сколько за полтора года в Китае...и мы в плейофф....

С финнами и датчанами та же история...только к ним мы вообще не готовимся...ибо "Победители Бельгии" в этих командах вообще соперников в упор не видят....
LOpp
LOpp
сегодня в 09:36
Кроме Лукаку и Де Брюйне остальные все днори. Артёмка-дедпул им трешку закатит.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 09:36
Бельгии срочно нужно выигрывать Евро или Катар.
Пик лидеров проходит.
Всем звёздам почти 30 а молодые пока не настолько круты.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:31
Как говорится, чему быть того не миновать !!!
А у нас усё ровно , и нам должно быть усё равно !!!
milanetto10
milanetto10
сегодня в 09:18
слабое место сборной Бельгии возрастная защита, но при такой центральной линии и атаке и ещё и с Куртуа на воротах это не будет иметь особого значения
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:06
Кевину Де вроде, как нос сломали..он чё, как ЦСКАвец? Сегодня сломали, шум, гам, а через неделю уже в строю?
Чудеса..
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:02
буду болеть за них
Правда тут
Правда тут
сегодня в 08:56
Да чо вы ...у сборной Бельгии нет шансов против нас)))потому что Черчесов знает как играет сборная Бельгии))))
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 08:53
А могут и влететь кому нибудь)😉...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:50
У них резерв сильнее нас
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:47
Состав очень силен,нашим будет трудновато .
particular
particular
сегодня в 08:41
Как на подбор...
Теоретически - без слабых мест... Практически - могут раскатать любого...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:35
Кстати, из Брюгге много сборников в Бельгии. Это я о том, что Зенит должен был проходить их на одной ноге. А в Зените нет ни одного бельгийца уровня сборной...
dеigandre
dеigandre
сегодня в 08:33
Джордан Лукаку так сдулся
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 08:20
Наоборот...
Шансы возрастают...
Капитану фортануло...
Ведь игроки "Брюгге" Мехеле и Де Кетелар остались в резерве....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:09
У наших шансов нет.
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