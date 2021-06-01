Стал известен состав сборной Бельгии на Евро-2020

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы-2020.
Состав сборной Бельгии
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Зельс («Страсбур»);
Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Бойата («Герта»), Джейсон Денайе («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»);
Полузащитники: Тимоти Кастань, Деннис Прат, Юри Тилеманс (все — «Лестер Сити»), Насер Шадли («Истанбул»), Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Торган Азар, Тома Менье, Аксель Витсель (все — «Боруссия» Дортмунд), Ханс Ванакен («Брюгге»);
Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссард («Брайтон»).
В резерв сборной Бельгии вошли: Томас Камински («Блэкберн»), Брандон Мехеле, Шарль Де Кетелар (оба — «Брюгге»), Зиньо Ванхёсден («Стандард»), Джордан Лукаку («Антверпен»), Томас Фокет («Реймс»), Альберт-Мбойо Локонга, Яри Вершаерен (оба — «Андерлехт»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Брайан Хейнен («Генк»), Алексис Салемакерс («Милан»).
Ранее стал известен состав Дании — другого соперника сборной России по группе B.
Ну и командочка !
С бору по сосенке , откуда их понабрали ?
Да у них сыгранности никакой, наш великий усач разделает их под орех с нашим могучим составом и гением тренерской мысли !
То ли дело у нас - все патриоты , все играют только в России, нас и здесь хорошо кормят !
Какой еще Таити ?
Ну и командочка !
С бору по сосенке , откуда их понабрали ?
Да у них сыгранности никакой, наш великий усач разделает их под орех с нашим могучим составом и гением тренерской мысли !
То ли дело у нас - все патриоты , все играют только в России, нас и здесь хорошо кормят !
Какой еще Таити ?
Не так часто они играют с командами чей тренер на вопрос "Основная схема игры?"
отвечает " Это та, которая бывает в игре."....
Возьмём сумбуром действий...отсутствием тактики...и нередсказуемостью....
На крайний случай план Б....Аксель слегка толкает старого друга Дзюбу в штрафной...тот как Соболев показывает всему миру что теперь навечно обездвижен...и мы с лёгкостью проходим бельгийцев 1:0...пусть и с пенальти....
И Витселю хорошо...за полтора часа заработать столько же сколько за полтора года в Китае...и мы в плейофф....
С финнами и датчанами та же история...только к ним мы вообще не готовимся...ибо "Победители Бельгии" в этих командах вообще соперников в упор не видят....
Не так часто они играют с командами чей тренер на вопрос "Основная схема игры?"
отвечает " Это та, которая бывает в игре."....
Возьмём сумбуром действий...отсутствием тактики...и нередсказуемостью....
На крайний случай план Б....Аксель слегка толкает старого друга Дзюбу в штрафной...тот как Соболев показывает всему миру что теперь навечно обездвижен...и мы с лёгкостью проходим бельгийцев 1:0...пусть и с пенальти....
И Витселю хорошо...за полтора часа заработать столько же сколько за полтора года в Китае...и мы в плейофф....
С финнами и датчанами та же история...только к ним мы вообще не готовимся...ибо "Победители Бельгии" в этих командах вообще соперников в упор не видят....
Пик лидеров проходит.
Всем звёздам почти 30 а молодые пока не настолько круты.
Пик лидеров проходит.
Всем звёздам почти 30 а молодые пока не настолько круты.
А у нас усё ровно , и нам должно быть усё равно !!!https://youtu.be/8G3K92gDbew
А у нас усё ровно , и нам должно быть усё равно !!!
Чудеса..
Чудеса..
Теоретически - без слабых мест... Практически - могут раскатать любого...
Теоретически - без слабых мест... Практически - могут раскатать любого...
Шансы возрастают...
Капитану фортануло...
Ведь игроки "Брюгге" Мехеле и Де Кетелар остались в резерве....
Шансы возрастают...
Капитану фортануло...
Ведь игроки "Брюгге" Мехеле и Де Кетелар остались в резерве....