ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Ковалевски: «Сафонов — будущее сборной России»

сегодня, 22:52

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски порассуждал о конкуренции среди голкиперов в сборной России.

Кого Черчесов отцепит от команды на Евро-2020? Мне кажется, Юрия Дюпина. В подготовке команды нужно четыре вратаря, это обычная вещь, потом одного тренер отцепит. В сборной России есть ярко выраженный первый номер, сейчас это Антон Шунин.

Есть качественные партнеры, которые способны его заменить, если что. Матвей Сафонов — молодой и талантливый, он будущее команды. С точки зрения набора опыта он там будет, в контексте будущего сборной. Считаю, что уберут Дюпина, это не касается его вратарских качеств, а интересов сборной России в этот момент.

Все новости
Оздоев: «Хотел бы поехать на стажировку к Сарри»
Сегодня, 21:19 Комментарии6
Жирков: «„Тамбов“ был чистым середняком и должен был закрепляться в РПЛ»
Сегодня, 20:59 Комментарии7
Оздоев сравнил работу под руководством Черчесова и Бердыева
Сегодня, 17:54 Комментарии5
Евсеев: «Увидел большую заинтересованность от „Шинника“»
Сегодня, 17:06 Комментарии4
Мурзагулов объяснил, почему решил уйти из «Уфы» и политики
Сегодня, 13:46 Комментарии5
Чепчугов: «Теперь музыку в ЦСКА заказывают не Гинер и Бабаев»
Сегодня, 12:32 Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 23:36
Дюпин считает что он лучший, позиционирует себя где-то между Нойером и Буффоном в лучшие годы)
1bear
1bear
сегодня в 23:36
Сафонов должен стать лучшим уже сейчас на Евро,только усабрь не даст ему шанса
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:53
Может ещё станет лучьше!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100