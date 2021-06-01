Ковалевски: «Сафонов — будущее сборной России»

Бывший вратарь «Спартака» порассуждал о конкуренции среди голкиперов в сборной России.

Кого Черчесов отцепит от команды на Евро-2020? Мне кажется, Юрия Дюпина. В подготовке команды нужно четыре вратаря, это обычная вещь, потом одного тренер отцепит. В сборной России есть ярко выраженный первый номер, сейчас это Антон Шунин.

Есть качественные партнеры, которые способны его заменить, если что. Матвей Сафонов — молодой и талантливый, он будущее команды. С точки зрения набора опыта он там будет, в контексте будущего сборной. Считаю, что уберут Дюпина, это не касается его вратарских качеств, а интересов сборной России в этот момент.