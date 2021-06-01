Оздоев: «Хотел бы поехать на стажировку к Сарри»

Полузащитник «Зенита» признался, что хотел бы стать тренером после завершения карьеры.

На стажировки мне пока рано, но я хотел бы поехать к Сарри. Нравится, как выстроены его команды. Очень нравился его «Наполи», постоянные атаки через ромбы. Такие, как Сарри, всегда востребованы.

Я спрашивал у Миранчука по поводу Гасперини, интересовался нюансами. Но я и с его работой уже знаком, читал большую статью про «Аталанту», про тренера по физподготовке, который с ними занимался. Леша просто все подтвердил.