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Оздоев: «Хотел бы поехать на стажировку к Сарри»

сегодня, 21:19

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев признался, что хотел бы стать тренером после завершения карьеры.

На стажировки мне пока рано, но я хотел бы поехать к Сарри. Нравится, как выстроены его команды. Очень нравился его «Наполи», постоянные атаки через ромбы. Такие, как Сарри, всегда востребованы.

Я спрашивал у Миранчука по поводу Гасперини, интересовался нюансами. Но я и с его работой уже знаком, читал большую статью про «Аталанту», про тренера по физподготовке, который с ними занимался. Леша просто все подтвердил.

Ранее Оздоев сравнил подходы к футболу главного тренера сборной России Станислава Черчесова и бывшего наставника «Рубина» Курбана Бердыева.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:50
Сарри :скажите Оздоеву чтобы ко мне не ехал
drug01
drug01
сегодня в 22:21
Желание есть езжай
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:53
Сарри научит курить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:34
Мы на Россию и Польшу сегодня поставить не сможем?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:27
Хочешь к Сарри,а поедешь к Бердыеву! 🤣🤣😜
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:26
Счастливого пути !!!)
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