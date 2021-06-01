Оздоев сравнил работу под руководством Черчесова и Бердыева

Полузащитник «Зенита» сравнил подходы к футболу главного тренера сборной России и бывшего наставника «Рубина» .

Нравился подход Бердыева. Они в чем-то с Черчесовым похожи. Оба требовательны, но при этом понимающие. Разница в том, что Черчесов более гибкий. Думаю, это связано с возрастом: Курбан Бекиевич застал старые времена, а Станислав Саламович играл с футболистами, которые недавно завершили карьеру. Его поколение намного мягче — Бекиевич на этом фоне строже.

Саламович много общается, понимает, в каком ты состоянии. Умеет вылавливать. Я это понял давно, при первой встрече. Увиделись в сборной, поговорили. Он объяснил свое видение того, что хочет от меня на поле. Это было прекрасно: когда человек с тобой общается, объясняет, то между вами складывается взаимопонимание. И в будущем человек никогда тебе не напихает за ошибку. Скажет: каждый ошибается, главное, не допускайте повторов.

К каждому игроку нужен подход. Я улавливаю, кто из парней как реагирует от тех или контактов — кто воодушевляется, кто закрывается. Разных характеров очень много. В какой-то момент человека надо поддержать — и когда тренер этого не делает, ты видишь, что игрок затухает. Когда поддерживает — наоборот, окрыляется. Преимущество Черчесова на фоне всех тренеров, с кем я работал, в том, что он знает, как найти подход.