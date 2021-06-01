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Оздоев сравнил работу под руководством Черчесова и Бердыева

сегодня, 17:54

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сравнил подходы к футболу главного тренера сборной России Станислава Черчесова и бывшего наставника «Рубина» Курбана Бердыева.

Нравился подход Бердыева. Они в чем-то с Черчесовым похожи. Оба требовательны, но при этом понимающие. Разница в том, что Черчесов более гибкий. Думаю, это связано с возрастом: Курбан Бекиевич застал старые времена, а Станислав Саламович играл с футболистами, которые недавно завершили карьеру. Его поколение намного мягче — Бекиевич на этом фоне строже.

Саламович много общается, понимает, в каком ты состоянии. Умеет вылавливать. Я это понял давно, при первой встрече. Увиделись в сборной, поговорили. Он объяснил свое видение того, что хочет от меня на поле. Это было прекрасно: когда человек с тобой общается, объясняет, то между вами складывается взаимопонимание. И в будущем человек никогда тебе не напихает за ошибку. Скажет: каждый ошибается, главное, не допускайте повторов.

К каждому игроку нужен подход. Я улавливаю, кто из парней как реагирует от тех или контактов — кто воодушевляется, кто закрывается. Разных характеров очень много. В какой-то момент человека надо поддержать — и когда тренер этого не делает, ты видишь, что игрок затухает. Когда поддерживает — наоборот, окрыляется. Преимущество Черчесова на фоне всех тренеров, с кем я работал, в том, что он знает, как найти подход.

В конце мая стало известно, что Курбан Бердыев будет работать советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:13
А мне они оба не нравятся!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:01
Есть небольшая разница - Бердыев тренер, а Черчесов физрук ))
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