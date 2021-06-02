Черчесов: «Дюпин и Шунин провели сезон ровнее, чем Лунёв»

Наставник сборной России прокомментировал заявку команды на Евро-2020.

Вопрос по Лунёву? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что Дюпин и Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.

Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, он будет в сборной в будущем. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет.