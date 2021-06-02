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Черчесов: «Дюпин и Шунин провели сезон ровнее, чем Лунёв»

сегодня, 10:49

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал заявку команды на Евро-2020.

Вопрос по Лунёву? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что Дюпин и Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.

Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, он будет в сборной в будущем. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет.

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Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 12:46
А Беленов был признан лучшим вратарем лиги по итогам прошлого сезона, но вызова так и не получил. Физрук он и в Африке физрук.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:50
Надеюсь после евро нас ждут не менее увлекательные проводы Семака и дзюбы в ЛЧ))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:48
Стас друзей собрал на последнюю вечеринку оборонительного футбола аля автобус
Сборной нужен тренер, который будет работать с клубами и молодежью а не друзьями агентами
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:48
Футбольный клуб из Питера хоть и имеет в ТТ в графе пропущенные мячи самые низкие цифры, но это скорее показатель командной надёжности, а не отдельное индивидуальное качество работы вратарей, поэтому отсев из Сборной Лунёва выглядит вполне закономерным. Шунин тоже не отличается высокой стабильностью, особенно на выходах. На протяжении всего прошедшего чемпионата Дюпин демонстрировал стабильную и надёжную игру в Рубине и его вклад в успехе команды очень трудно переоценить. Из троих отобранных на Евро-2020 Юра более достоин быть первым номером в нашей главной команде.
dadrail
dadrail
сегодня в 11:38
Возможно он прав
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:12
Надеюсь после Евро у нас будет новый тренер, можно Жиркова...)
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 11:10
И что же это такое?Вечерм лег здоровый,а утром уже встать не может..((
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