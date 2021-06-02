Слуцкий: «Для Дюпина вызов в сборную особенно важен»

Главный тренер «Рубина» считает, что вратарь и полузащитник заслуженно попали в окончательный состав сборной России на Евро-2020.

Я всегда говорю, что это очень приятно, когда игроки из твоей команды получают вызов в сборную, тем более что на такой знаковый турнир. С одной стороны, это награда за тот каждодневный труд, который они проделывают в течение сезона, с другой — огромная ответственность перед всей страной. Юрий Дюпин уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте (33 года — прим.), поэтому для него этот вызов особенно важен. Денис Макаров, безусловно, тоже заслужил своей игрой, он проводил по сути свой первый полноценный сезон в Премьер-Лиге.