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Слуцкий: «Для Дюпина вызов в сборную особенно важен»

сегодня, 11:22

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров заслуженно попали в окончательный состав сборной России на Евро-2020.

Я всегда говорю, что это очень приятно, когда игроки из твоей команды получают вызов в сборную, тем более что на такой знаковый турнир. С одной стороны, это награда за тот каждодневный труд, который они проделывают в течение сезона, с другой — огромная ответственность перед всей страной. Юрий Дюпин уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте (33 года — прим.), поэтому для него этот вызов особенно важен. Денис Макаров, безусловно, тоже заслужил своей игрой, он проводил по сути свой первый полноценный сезон в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:40
Возможно в сборной вратарский вопрос еще открыт. Скорее всего Шунин номер один, но отстоял он вчера совсем не очень уверенно, так что есть вероятность, хоть и не большая (есть еще перспективный Сафонов) что в официальных матчах сборной в рамке может оказаться Дюпин.
beefs
beefs
сегодня в 11:38
Конечно приятно, это же плоды твоей работы...
Djebrael
Djebrael
сегодня в 11:23
Посмотрим как играть будут и что покажут на поле
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