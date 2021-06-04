«Вест Хэм» предложил Кралу пятилетний контракт

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перейти в «Вест Хэм».
В данный момент английский клуб ведет переговоры с 23-летним чешским футболистом. «Молотобойцы» предлагают Кралу пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 23 миллионов евро.
А эта вся информация ....сказала-мазала ...от журналюг- борзописцев.
А эта вся информация ....сказала-мазала ...от журналюг- борзописцев.
По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес считает, что в его команде достаточно полузащитников. «Вест Хэм» не ведет переговоров по трансферу Крала.
«Сейчас клуб не ищет полузащитников. Легко могу представить, что эти слухи распускает агент», – заявил источник в «Вест Хэме».
Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи о договорённости Крала с «Вест Хэмом».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1260885/kral-aleks-spartak
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Вы уж как то определитесь с источником информации!?
А так "игра радистов" просматривается..., с сомнительными вводными 23 млн....)))
По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес считает, что в его команде достаточно полузащитников. «Вест Хэм» не ведет переговоров по трансферу Крала.
«Сейчас клуб не ищет полузащитников. Легко могу представить, что эти слухи распускает агент», – заявил источник в «Вест Хэме».
Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи о договорённости Крала с «Вест Хэмом».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1260885/kral-aleks-spartak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вы уж как то определитесь с источником информации!?
А так "игра радистов" просматривается..., с сомнительными вводными 23 млн....)))
Я почему-то уверен на 99%, что Крал летом уедет в Европу, не зря вся эта шумиха в СМИ. Да и сам он не скрывал такого желания. Развиваться надо, а в АПЛ это делать намного быстрее и лучше.
Я почему-то уверен на 99%, что Крал летом уедет в Европу, не зря вся эта шумиха в СМИ. Да и сам он не скрывал такого желания. Развиваться надо, а в АПЛ это делать намного быстрее и лучше.