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«Вест Хэм» предложил Кралу пятилетний контракт

04 июня 2021, 10:57

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перейти в «Вест Хэм».

В данный момент английский клуб ведет переговоры с 23-летним чешским футболистом. «Молотобойцы» предлагают Кралу пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 23 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 июня в 15:06
всему своё время ... рано ещё
Рaтмир
Рaтмир
04 июня в 13:21
Нужно Кралу переходить не думая
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
04 июня в 12:30
Пока ЧЕ не пройдет ни каких трансферов не ждите.
А эта вся информация ....сказала-мазала ...от журналюг- борзописцев.
STVA 1
STVA 1
04 июня в 11:45
Ромашка какая -то!Уйдет не уйдет)))
Шуnя771
Шуnя771
04 июня в 11:38
«Вест Хэм» не заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» Алекса Крала, сообщает Claret and Hugh.

По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес считает, что в его команде достаточно полузащитников. «Вест Хэм» не ведет переговоров по трансферу Крала.

«Сейчас клуб не ищет полузащитников. Легко могу представить, что эти слухи распускает агент», – заявил источник в «Вест Хэме».

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи о договорённости Крала с «Вест Хэмом».

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1260885/kral-aleks-spartak
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Вы уж как то определитесь с источником информации!?
А так "игра радистов" просматривается..., с сомнительными вводными 23 млн....)))
Брулин
Брулин
04 июня в 11:36
3 июня 20:29 «Вест Хэму» не нужен Крал. Переговоров о его трансфере нет (Claret and Hugh)
ДСА
ДСА
04 июня в 11:08
5 лет - это чтоб уж точно никуда не ушел.
makkie
makkie
04 июня в 11:05, ред.
То предлагают, то опровергают - типичный ВХ)

Я почему-то уверен на 99%, что Крал летом уедет в Европу, не зря вся эта шумиха в СМИ. Да и сам он не скрывал такого желания. Развиваться надо, а в АПЛ это делать намного быстрее и лучше.
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