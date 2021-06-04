Венгер: «Хаверц — очень многообещающий игрок»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил выступление полузащитника Кая Хаверца в первом сезоне в «Челси».
Я считаю, что Хаверц сначала очень разочаровал. Мне нравилась его игра в Германии, и я был очень удивлен, как много у него было проблем с адаптацией.
Но он приспособился, адаптировался, он провёл начало сезона на скамейке запасных и вернулся в состав. Для меня он очень многообещающий игрок. Я бы сделал ставку на него в будущем.
Хаверц забил победный гол «Челси» в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».