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Венгер: «Хаверц — очень многообещающий игрок»

04 июня 2021, 10:23

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил выступление полузащитника Кая Хаверца в первом сезоне в «Челси».

Я считаю, что Хаверц сначала очень разочаровал. Мне нравилась его игра в Германии, и я был очень удивлен, как много у него было проблем с адаптацией.

Но он приспособился, адаптировался, он провёл начало сезона на скамейке запасных и вернулся в состав. Для меня он очень многообещающий игрок. Я бы сделал ставку на него в будущем.

Хаверц забил победный гол «Челси» в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

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я есть грут
я есть грут
04 июня в 12:10
прогресс есть , но иногда (в некоторых матчах его вообще нет )
STVA 1
STVA 1
04 июня в 10:36
Ещё много работать ему
dimagas2
dimagas2
04 июня в 10:30
А что он ему наобещал?)))
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