Венгер: «Хаверц — очень многообещающий игрок»

Бывший главный тренер «Арсенала» оценил выступление полузащитника в первом сезоне в «Челси».

Я считаю, что Хаверц сначала очень разочаровал. Мне нравилась его игра в Германии, и я был очень удивлен, как много у него было проблем с адаптацией.

Но он приспособился, адаптировался, он провёл начало сезона на скамейке запасных и вернулся в состав. Для меня он очень многообещающий игрок. Я бы сделал ставку на него в будущем.