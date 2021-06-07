«Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по трансферу голкипера Хитона

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сегодня, 13:30

«Манчестер Юнайтед» завершил подписание контракта с голкипером Томом Хитоном из «Астон Виллы», но он не будет представлен до 1 июля, сообщает Football Insider. По информации источника, сделка была заключена в прошлом месяце, но Хитон не будет проходить медицинское обследование до конца июня.

Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон. В следующем сезоне 35-летний игрок возьмет на себя роль третьего голкипера МЮ , отмечает источник.

Хитон выступал за «Виллу» с 2019 года, в стан «львов» он перешел из «Бернли».