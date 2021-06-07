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«Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по трансферу голкипера Хитона

сегодня, 13:30

«Манчестер Юнайтед» завершил подписание контракта с голкипером Томом Хитоном из «Астон Виллы», но он не будет представлен до 1 июля, сообщает Football Insider. По информации источника, сделка была заключена в прошлом месяце, но Хитон не будет проходить медицинское обследование до конца июня.

Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон. В следующем сезоне 35-летний игрок возьмет на себя роль третьего голкипера МЮ, отмечает источник.

Хитон выступал за «Виллу» с 2019 года, в стан «львов» он перешел из «Бернли».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 17:33
Он воспитанник МЮ. Когда был на ван дер Сар на воротах, Кущак вторым номером, а Хитон был в академии. Явно на место третьего голкипера вместо завершающего карьеру Ли Гранта.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:43
Ослабили Астон Виллу.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:36
Вместо Ромеро, аргентинец свободным агентом ушёл
sv_1969
sv_1969 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:35
Ромеро уходит
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:35
Впервые слышу о нем. Де Хеа на выход?)
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