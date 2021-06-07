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В «Химках» отреагировали на интерес «Зенита» и «Локомотива» к Лантратову

вчера, 18:17

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что «Зенит» и «Локомотив» начали переговоры по трансферу голкипера «Химок» Ильи Лантратова.

Эта информация не соответствует действительности. Мы не ведем переговоров по Лантратову ни с одним из клубов. Предложений от «Локомотива» и «Зенита» не поступало.

Илья — игрок «Химок» на ближайшие два года. Он основной вратарь нашей команды, поэтому мы не рассматриваем вариант его продажи до конца контрактного срока, который рассчитан до 2023 года.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:42
Чего стоят слова наших чиновников, особенно тех, которые не несут за них никакой персональной ответственности, всем хорошо известно. Так и комментарий Терюшкова не стоит воспринимать всерьёз. Если в контракте Лантратова с клубом прописаны отступные, то при остром желании руководства Газпрома видеть в своих футбольных воротах Илью и с его обоюдного согласия Терюшков сам приведёт за ручку голкипера в Питер или Баковку. Качество игры сегодняшних вратарей в Питере не соответствует уровню для ЛЧ, и в Локомотиве Гилерме не сегодня-завтра закончит с футболом, так что вполне вероятно Лантратов может оказаться в одном из этих клубов в самое ближайшее время.
berda2003
berda2003
вчера в 19:56
противно читать: какой-то терёха министр спорта - не смешно? это ж, сколько в стране министров? при 85 регионах, как минимум 20...25 министров в каждом + российские = бешенные деньги... позор стране в которой бездельников-министров в шт., больше, чем помощь при рождении ребёнка в рублях....
и оно решает вопрос продажи и судьбу вратаря... ужас, кошмар.
112910415
112910415
вчера в 19:35
давайте деньги нормальные !
FruttyPups
FruttyPups ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:10
Исправили, спасибо.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:10
Заголовок поправьте.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:02
Сколько их еще будет ....уток....???
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:59
Значит очередная утка
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:19
Утки стаями летают.
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