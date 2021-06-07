В «Химках» отреагировали на интерес «Зенита» и «Локомотива» к Лантратову

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что «Зенит» и «Локомотив» начали переговоры по трансферу голкипера «Химок» .

Эта информация не соответствует действительности. Мы не ведем переговоров по Лантратову ни с одним из клубов. Предложений от «Локомотива» и «Зенита» не поступало.

Илья — игрок «Химок» на ближайшие два года. Он основной вратарь нашей команды, поэтому мы не рассматриваем вариант его продажи до конца контрактного срока, который рассчитан до 2023 года.