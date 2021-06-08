Смольников ушёл из «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» сообщила об уходе защитника команды Игоря Смольникова.
Стороны расторгли контракт, который был рассчитан до следующего лета, по ободному соглашению.
Игорь Смольников провёл в «Краснодаре» два отрезка карьеры. Крайний защитник выступал за «быков» в сезоне 2012/13 и вернулся в их ряды в августе 2020 года. Всего он отыграл за черно-зелёных 63 матча и отдал 2 результативные передачи.
ФК «Краснодар» благодарит Игоря Смольникова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!
Недавно сообщалось, что «Спартаку» предлагали подписать Смольникова.