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Смольников ушёл из «Краснодара»

сегодня, 15:30

Пресс-служба «Краснодара» сообщила об уходе защитника команды Игоря Смольникова.

Стороны расторгли контракт, который был рассчитан до следующего лета, по ободному соглашению.

Игорь Смольников провёл в «Краснодаре» два отрезка карьеры. Крайний защитник выступал за «быков» в сезоне 2012/13 и вернулся в их ряды в августе 2020 года. Всего он отыграл за черно-зелёных 63 матча и отдал 2 результативные передачи.

ФК «Краснодар» благодарит Игоря Смольникова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!

Недавно сообщалось, что «Спартаку» предлагали подписать Смольникова.

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Все комментарии
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 16:39
Как Колобок - и от Питера ушёл, и от быков ушёл. Где только та лиса, которая на него облизнётся
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:05
В указанном направлении..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:47
Началось бегание по командам
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:45, ред.
Витуня в своём репертуаре! По большому счету если Ганчаренко хочет строить новую команду и для этого хочет видеть в клубе молодых игроков на перспективу, и чтобы игроки росли вместе, то это нормальный ход тренерского штаба. Ну если честно, Игорь бы всё же мог ещё принести Краснодару пользу и как игрок и как опыт для молодёжи. Ну случилось, то что случилось. А Игрою пожелаем Удачи в дальнейшей судьбе и карьере! Всем Добра!
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
сегодня в 15:41
Поршневая стерлась ,по-ходу!!!
particular
particular
сегодня в 15:40
Вывели с орбиты за ненадобностью...
zooveterinar
zooveterinar ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:40
Оно изначально было странным решением ,брать или звать гончаренко,ну да посмотрим, время покажет!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:35
Витя перетряхивает состав, любит он это дело. Будет ли результат???
makkie
makkie
сегодня в 15:31
Очень странное решение.
Неужто Ганчаренко хочет переманить кого-то из Уфы на фланг Смольникова?)
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