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Ещё один игрок сборной Испании заразился коронавирусом

сегодня, 01:36

Защитник «Лидса» и сборной Испании Диего Льоренте покинет расположение национальной команды в связи с заражением коронавирусом.

Ранее COVID-19 был выявлен у полузащитника сборной Испании Серхио Бускетса.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:39
А вот это уже потеря серьезная.
Диего скорейшего выздоровления.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:42
Здоровья ему.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:39
Очень серьёзная потеря в рядах Испании !!!
Скорейшего выздоровления тебе Диего !!!
Roman73
Roman73
сегодня в 03:16
Разбегаются тараканы...
Испании не светит и некоторые не заинтересованны играть этот Евро, уже двое, третий будет доказательством версии.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:45
Здоровья Диего
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