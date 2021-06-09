Ещё один игрок сборной Испании заразился коронавирусом

Защитник «Лидса» и сборной Испании Диего Льоренте покинет расположение национальной команды в связи с заражением коронавирусом.
Ранее COVID-19 был выявлен у полузащитника сборной Испании Серхио Бускетса.
Защитник «Лидса» и сборной Испании Диего Льоренте покинет расположение национальной команды в связи с заражением коронавирусом.
Ранее COVID-19 был выявлен у полузащитника сборной Испании Серхио Бускетса.
Диего скорейшего выздоровления.
Диего скорейшего выздоровления.
Скорейшего выздоровления тебе Диего !!!
Скорейшего выздоровления тебе Диего !!!
Испании не светит и некоторые не заинтересованны играть этот Евро, уже двое, третий будет доказательством версии.
Испании не светит и некоторые не заинтересованны играть этот Евро, уже двое, третий будет доказательством версии.