Бензема получил травму в матче со сборной Болгарии

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вчера, 23:17

Нападающий сборной Франции получил повреждение в товарищеском матче против сборной Болгарии.

Форвард не смог продолжить игру в конце первого тайма, вместо него на поле появился Оливье Жиру.

Olivier Giroud comes on for Karim Benzema. pic.twitter.com/giF0eWSEiJ — Get French Football News (@GFFN) June 8, 2021

Бензема вернулся в сборную Франции впервые с 2015 года, однако нападающему «Реала» не везёт в составе национальной команды. В первом матче после возвращения (со сборной Уэльса) Карим всего лишь в третий раз в своей карьере не забил пенальти, а сегодня получил травму перед чемпионатом Европы.