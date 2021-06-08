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Бензема получил травму в матче со сборной Болгарии

вчера, 23:17
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил повреждение в товарищеском матче против сборной Болгарии.

Форвард не смог продолжить игру в конце первого тайма, вместо него на поле появился Оливье Жиру.

Бензема вернулся в сборную Франции впервые с 2015 года, однако нападающему «Реала» не везёт в составе национальной команды. В первом матче после возвращения (со сборной Уэльса) Карим всего лишь в третий раз в своей карьере не забил пенальти, а сегодня получил травму перед чемпионатом Европы.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 00:44
Можно считать это действием кармы. Всё-таки, с моральной точки зрения, Карим Бензема не заслуживал возвращения в сборную Францию.

Франция хорошо выступит и без него.
Hamman
Hamman
сегодня в 00:34
Здоровья Бензема! Надеюсь травма не серьезная и Карим быстро вернётся в состав. Кариму должно повезти на этом ЧЕ.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:30
А на Бензму не плохи кэфи ,что он мог быть лучшим снайпером турнира.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:30
Уверен он станет лучшим бомбардиром чемпа
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 23:27
Ахахахахахаха
И карт обходит болид формулы-1.
beefs
beefs
вчера в 23:25
какая жалость, только пригласили и опять...
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 23:23
Вальбуэна воткнул пару игл в куклу Бензема
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