Бензема получил травму в матче со сборной Болгарии

Нападающий сборной Франции получил повреждение в товарищеском матче против сборной Болгарии.

Форвард не смог продолжить игру в конце первого тайма, вместо него на поле появился Оливье Жиру.

Olivier Giroud comes on for Karim Benzema. pic.twitter.com/giF0eWSEiJ